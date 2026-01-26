Μαξίμου: Σύσκεψη την Τρίτη για την ευλογιά αιγοπροβάτων με Μητσοτάκη

Την Τρίτη 17/01/2026 στο Μαξίμου, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός στις 10 το πρωί, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

