Μαξίμου: Σύσκεψη την Τρίτη για την ευλογιά αιγοπροβάτων με Μητσοτάκη
Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογίας.
Την Τρίτη 17/01/2026 στο Μαξίμου, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός στις 10 το πρωί, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
