Μαζαράκι Πηνείας: τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα, στην Ανάσταση, και την έβρισαν κι από πάνω

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο κατηγορουμένων, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, για σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και κροτίδων, καθώς και εξύβριση.

Ειδικότερα, βράδυ της Ανάστασης 11-04, στο Μαζαράκι Πηνείας του Δήμου Ήλιδας οι δύο κατηγορούμενοι άναψαν και έριξαν κροτίδα σε πολύ κοντινή απόσταση από 16χρονη κοπέλα, με αποτέλεσμα να της προκαλέσουν θλαστικό τραύμα στο χέρι, ενώ παράλληλα μετά την πράξη τους την εξύβρισαν.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα

Αμαλιάδας.

