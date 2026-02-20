«Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, μου λείψατε και σας έλειψα», η πρώτη ανάρτηση Μαζωνάκη μετά το εξιτήριο

Προανήγγειλε μία έκπληξη περιμένει όσους βρεθούν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται

20 Φεβ. 2026 21:35
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους θαυμαστές του έστειλε μετά το πρόσφατο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Μέσα από βίντεο που ανάρτησε σε story στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τις ευχές ανάρρωσης που δέχτηκε μετά το χειρουργείο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου θα επιστρέψει στη σκηνή. Μάλιστα, προανήγγειλε πως μια έκπληξη περιμένει όσους βρεθούν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη

«Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι.

Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο».

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε επέμβαση αφαίρεσης χολής και πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στο σπίτι του.

