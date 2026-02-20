Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά στα παρασκήνια του «Just the 2 of us»

Θλίψη για τον Τρύφωνα Σαμαρά, καθώς η αγαπημένη σκυλίτσα του Νικόλ, σκοτώθηκε μετά από ένα ατύχημα που είχε στο στούντιο του «Just the 2 of us» κατά τη διάρκεια μιας πρόβας.

Μαρίνα Σάττι για Akyla: «Το τραγούδι του μου φάνηκε τέλειο»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, που συμμετέχει στο φετινό «Just the 2 of us» κάνοντας μαζί με την Modern Cinderella τα backstage του show, είχε μαζί του το σκυλάκι του, το οποίο υπεραγαπούσε, στις πρόβες.

Κάποια στιγμή εκείνο ανέβηκε σε μια σκαλωσιά ύψους περίπου 2 μέτρων και σε μια κακιά στιγμή, έπεσε από αυτήν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, αναζητούσε το σκυλάκι του, όταν συνεργάτες τον ενημέρωσαν για τα όσα είχαν συμβεί…

