Μαζικά SMS από την Πολιτική Άμυνα Κύπρου: Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας

Το μέτρο ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

04 Μαρ. 2026 20:50
Pelop News

Στην Κύπρο σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα ενημέρωσης των πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων, με τις αρχές να αποστέλλουν το πρώτο SMS με οδηγίες προληπτικής αυτοπροστασίας στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Μεγάλη έκρηξη σε βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην πόλη Μπανέχ του Δυτικού Κουρδιστάν, ΒΙΝΤΕΟ

Το μέτρο ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοινώθηκε, τα δύο επόμενα μηνύματα που είχαν αρχικά προγραμματιστεί δεν θα σταλούν σήμερα και θα αποσταλούν μόνο εάν προκύψει ανάγκη. Παράλληλα, το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να εξεταστεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής των μηνυμάτων.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας εφόσον χρειαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και οι υπόλοιποι τρόποι ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το απόγευμα θα πραγματοποιούνταν δοκιμή της νέας υπηρεσίας, με την αποστολή τριών δοκιμαστικών μηνυμάτων σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Ωστόσο, ο σχεδιασμός τροποποιήθηκε και τελικά εστάλη μόνο το πρώτο ενημερωτικό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, θα σταλούν τα ακόλουθα τρία δοκιμαστικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, σε ελληνικά και αγγλικά:

Μήνυμα 1

Ανακοίνωση Πολιτικής Άμυνας

Σε περίπτωση λήψης στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

• Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

• Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.
• Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.
•Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.
• Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Μήνυμα 2

Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ενδεχόμενου περιστατικού ασφαλείας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παρακαλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

Μήνυμα 3

Ενημερώνεστε ότι το περιστατικό ασφαλείας έχει λήξει.

