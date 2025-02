Μαζική επίθεση Ρωσίας σε Ουκρανία: Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ με αεροπορικές αναχαιτίσεις

Το ΝΑΤΟ επιστρατεύει F-16 και F-35, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε τεράστια επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ έστειλε πολεμικά αεροσκάφη στα ανατολικά σύνορά του, μετά τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, καθώς οι δυνάμεις του Βλάντιμιρ Πούτιν έπληξαν ενεργειακές υποδομές σε όλη την χώρα προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Η Ρωσία φέρεται να έκανε χρήση μιας σειράς όπλων για να πραγματοποιήσει τα χτυπήματά της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το iefimerida, αυτό περιελάβανε μεταξύ άλλων στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS για να πλήξουν την Ουκρανία με πυραύλους Kh-101 και Kh-55. Καθώς και θαλάσσια εκτοξευόμενους πυραύλους Kalibr. Η κλίμακα και η έκταση της σημερινής βομβαρδιστικής επίθεσης οδήγησε τους δυτικούς συμμάχους να στείλουν μέχρι και μαχητικά πολλαπλού ρόλου F-16 και F-35 προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ – η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής.

Four injured in Russian attack on Dnipropetrovsk region

Two women, aged 18 and 44, were wounded in Nikopol, while two elderly residents were injured in Marhanets, according to Serhii Lysak, head of the regional military administration.

Russian forces targeted Ukraine’s gas… pic.twitter.com/wNZoam9w5Y

— NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2025