Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» πίσω από τις καταγγελίες – Προσφυγή στο Τμήμα Εκβιαστών

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, απαντώντας στη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες περί εμπλοκής πασίγνωστου τραγουδιστή σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» σε βάρος του, βασισμένο, όπως υποστηρίζει, σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που τον εκπροσωπεί, το σχέδιο εκβίασης φέρεται να εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και να υποκινείται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπέκυψε.

Όπως αναφέρεται, αρχικά επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων, προσπάθεια που δεν απέδωσε, ενώ στη συνέχεια φέρεται να στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, προχώρησαν σε καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Για την υπόθεση αυτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι καταγγελίες που στρέφονται εις βάρος του είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται κάθε πραγματικής και νομικής βάσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον χρόνο κατάθεσης της μήνυσης που περιλαμβάνει τις καταγγελίες, η οποία –όπως επισημαίνεται– πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του καλλιτέχνη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους του, η χρονική αυτή συγκυρία είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες στα μέσα ενημέρωσης, στοιχείο που, όπως υποστηρίζουν, ενισχύει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές ποινικές ευθύνες για συνέργεια σε εκβίαση, ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Τέλος, ο καλλιτέχνης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, τη στήριξη και τη συμπαράσταση που, όπως σημειώνει, εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

