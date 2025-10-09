Μαζωνάκης: «Στα 50 μου βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δημοσιεύει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του

Μαζωνάκης: «Στα 50 μου βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»
09 Οκτ. 2025 23:39
Pelop News

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 50 του χρόνια  δηλώνει ότι ανακάλυψε και εκτίμησε τον εαυτό και τη φωνή του.

Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δημοσιεύει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του.

Το σκηνικό κάθε φορά είναι ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με μέλη της μπάντας του. Αυτή τη φορά, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου κοινοποίησε ένα βίντεο, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Όνειρα».

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σχέση του με τη φωνή και τον εαυτό του, τονίζοντας ότι στα 50 του χρόνια συνειδητοποίησε πραγματικά τη δύναμή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

@georgemazonakisoriginal 05. Όνειρα “Φωνή σημαίνει φως και νους” #Μazw #onira #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε ένα αντίστοιχο βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους αναφερόμενος στην εμπειρία από τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα του στο TikTok, ο τραγουδιστής μίλησε για τα όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο.

Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, ερμήνευσε απόσπασμα από το κομμάτι του «Τρελός».

@georgemazonakisoriginal 01.Τρελός “Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία” #Μazw #trelos #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ακρόπολη: «Καθαρή» χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας
23:47 Κρίμα και άδικο, η Εθνική πλήρωσε τα λάθη της, το Μουντιάλ απομακρύνεται
23:39 Μαζωνάκης: «Στα 50 μου βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»
23:21 Πώς πρέπει να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας για τον χειμώνα
22:55 Τέξας: Ακυρώθηκε η θανατική ποινή σε αυτιστικό άνδρα για τη δολοφονία της κόρης του
22:49 Στα μαύρα η Κυψέλη Αγρινίου για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μπέλλου
22:46 Αποθέωση από τους GM του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:35 Στην Υεμένη παραμένουν οι Χούθι σε εγρήγορση έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς
22:28 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 4.600.000 ευρώ
22:23 Συνδικάτο Οικοδόμων: Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να είναι σε απεργιακή ετοιμότητα
22:15 Πάτρα: Πράξη σεβασμού και προσφορά ζωής, 63 φιάλες αίμα από το Αθλητικό Κίνημα, ΦΩΤΟ
22:05 Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έχω άποψη για τη λύση δυο κρατών, θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς»»
21:56 Ο φόβος της Νορβηγίας για αντίποινα εάν δεν δώσει Νόμπελ στον Τραμπ
21:44 Χαμάς: «Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας»
21:41 Αχαΐα: Περίεργη εξαφάνιση του 49χρονου Ίλι Ζορμπάι, ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
21:29 Υπόθεση Καλογήρου με νέα ευρήματα φωτιά! Προθανάτια η τομή στο κομμένο δάκτυλο και στο υοειδές οστό του;
21:22 Μεσαρά της Κρήτης: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία
21:11 Φοινικούντα: Τα δεδομένα από τη διαθήκη που ανοίγει του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
21:02 «Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, το βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη
20:54 «Δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»! Η κατάθεσης της Αθανασίας Ρέππα, διευθύντριας τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ