Μαζωνάκης: «Στα 50 μου βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 50 του χρόνια δηλώνει ότι ανακάλυψε και εκτίμησε τον εαυτό και τη φωνή του.
Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δημοσιεύει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του.
Το σκηνικό κάθε φορά είναι ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με μέλη της μπάντας του. Αυτή τη φορά, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου κοινοποίησε ένα βίντεο, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Όνειρα».
Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σχέση του με τη φωνή και τον εαυτό του, τονίζοντας ότι στα 50 του χρόνια συνειδητοποίησε πραγματικά τη δύναμή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».
Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε ένα αντίστοιχο βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους αναφερόμενος στην εμπειρία από τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα του στο TikTok, ο τραγουδιστής μίλησε για τα όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο.
Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, ερμήνευσε απόσπασμα από το κομμάτι του «Τρελός».
