Μαζωνάκης: «Στα 50 μου βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 50 του χρόνια δηλώνει ότι ανακάλυψε και εκτίμησε τον εαυτό και τη φωνή του.

Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δημοσιεύει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του.

Το σκηνικό κάθε φορά είναι ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με μέλη της μπάντας του. Αυτή τη φορά, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου κοινοποίησε ένα βίντεο, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Όνειρα».

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σχέση του με τη φωνή και τον εαυτό του, τονίζοντας ότι στα 50 του χρόνια συνειδητοποίησε πραγματικά τη δύναμή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε ένα αντίστοιχο βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους αναφερόμενος στην εμπειρία από τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα του στο TikTok, ο τραγουδιστής μίλησε για τα όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο.

Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, ερμήνευσε απόσπασμα από το κομμάτι του «Τρελός».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



