Με 161 χλμ/ώρα στη Συγγρού: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση

Συναγερμό σήμανε το ραντάρ της Τροχαίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μοτοσικλέτα καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα 161 χιλιομέτρων την ώρα στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Καλλιθέας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/12), σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα. Παρά ταύτα, ο οδηγός φέρεται να ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

