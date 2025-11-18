Με 205 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Χωρίς δίπλωμα και κράνος ο 30χρονος “πειρατής” των δρόμων

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χωρίς άδεια οδήγησης εντοπίστηκε να κινείται το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου ένας 30χρονος στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Η Τροχαία τον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω, σχηματίζοντας δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

18 Νοέ. 2025 14:11
Pelop News

Σε σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), όταν εντόπισαν έναν 30χρονο να κινείται με 205 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Γέρακα. Η ταχύτητα καταγράφηκε από συσκευή radar, ξεπερνώντας κατά πολύ το ανώτατο όριο των 60 χλμ/ώρα και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο συλληφθείς δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή είχε ήδη αφαιρεθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω μη χρήσης προστατευτικού κράνους.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Ο 30χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι οι εντατικοί έλεγχοι των Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνεχίζονται, με στόχο την πρόληψη σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

