Με 31 εκατ. ευρώ ενισχύεται άμεσα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός!

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6056, 21/12/2021) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεζυρόπουλου και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, «προκαταβάλλεται σε όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία ποσό 31.000.000 ευρώ, αναλογικά, έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών» από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των παικτών του στοιχήματος.

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τους συναρμόδιους συναδέλφους, τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Σκυλακάκη, τον κ. Βεζυρόπουλο και όλη την Κυβέρνηση» δήλωσε ο κ. Αυγενάκης για τα 31 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία στηρίζονται και ενισχύονται.

* περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία όλων των αθλημάτων σε όλη τη χώρα, ενδυναμώνοντας περισσότερο τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τις αναπτυξιακές κατηγορίες,

* τα ερασιτεχνικά σωματεία που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,

* οι εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όλων των Ομοσπονδιών (Ολυμπιακών αθλημάτων και μη, αλλά και Παραολυμπιακών Αθλημάτων),

* η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, για τις προΟλυμπιακές και προΠαραολυμπιακές ομάδες μας.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια η αθλητική μεταρρύθμιση, που υλοποιούμε με όραμα και συνέπεια, παράγει εμφανή αποτελέσματα, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας τον ελληνικό αθλητισμό, παρά τα τεράστια εμπόδια που προκαλεί παγκοσμίως η πανδημία.

Η αθλητική μας μεταρρύθμιση στοχεύει να επαναφέρει τη χώρα μας, με εξωστρέφεια, ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου και εστιάζει στο κύτταρο της ανάπτυξης, στη στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων, των αθλητριών και των αθλητών» τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού υπογραμμίζοντας, ακόμα, ότι:

«Φροντίζουμε καθημερινά για τη βάση του αθλητικού μας οικοδομήματος, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τους αθλητές, τους υγιείς παράγοντες και τους εκατοντάδες χιλιάδες γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα αθλητικά σωματεία. Και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα και με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση των 31 εκατ. ευρώ, που ανεβάζει σε 100 εκατ. ευρώ τα χρήματα που έχουν δοθεί για τον ελληνικό αθλητισμό τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο αθλητισμός μας αλλάζει, η Ελλάδα μας αλλάζει, ακολουθώντας το Ολυμπιακό ρητό «πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά»! Κι όπως πρόσφατα συμπληρώθηκε… ΜΑΖΙ! Όλοι μαζί» κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.

Η χρηματοδότηση των 31 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες απευθείας σε όσα ερασιτεχνικά σωματεία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του Υφυπουργείου Αθλητισμού και είναι ισόποση με την αντίστοιχη προκαταβολή που είχε καταβληθεί προ μηνών στον επαγγελματικό αθλητισμό (Λίγκες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ), κατανέμεται ως εξής:

Α. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (26%)

* Α1 Ποδοσφαίρου Γυναικών 3%

* Α1 Γυναικών Μπάσκετ 3%

* Α1 Βόλεϊ Γυναικών 3%

* Α1 Πόλο Ανδρών 3,5%

* Α1 Πόλο Γυναικών 3%

* Α1 Χάντμπολ Ανδρών 3,5%

* Α1 Χάντμπολ Γυναικών 3%

* Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας 1,5%

* Γ΄ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών 2,5%

> Προκειμένου να λάβει κάθε ανωτέρω κατηγορία το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λάβει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λάβει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί).

> Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

Υποχρεωτικά το 7% του ποσού που θα λαμβάνει εκάστη αθλητική ομάδα θα καταβάλλεται στην διοργανώτρια αρχή, για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στην διοργανώτρια αρχή.

Β. ΛΟΙΠΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (35%)

Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο που είναι δικαιούχος, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

> Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ). [50 μονάδες για κάθε άθλημα]

> Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25 μονάδες για κάθε προπονητή]

> Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή [1 μονάδα για κάθε αθλητή]

> Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων) [0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων].

* Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες εκάστου σωματείου, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο.

* Ειδικά ως προς την προκαταβολή που θα καταβληθεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, θα λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600€).

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (9%)

Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον κάτωθι τρόπο:

* Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

> 1η κατηγορία (Champions League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κλπ).

> 2η κατηγορία (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κλπ)

> 3η κατηγορία αποτελούν λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

* Με την συμμετοχή της κάθε αθλητική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες:

> στην 1η κατηγορία 10 μονάδες

> στην 2η κατηγορία 08 μονάδες

> στην 3η κατηγορία 06 μονάδες

* Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και έναν εκπρόσωπο κατατάσσονται στην 3η κατηγορία.

* Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει κάθε αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει ακόμα μία (01) μονάδα.

* Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογίζεται το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των ομάδων, θα διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται.

Δ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (30%)

Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

> Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ]

> Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].

* Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 75% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 10% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού.

* Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ), προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό μήνυμα του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη:

Εδώ το ΦΕΚ της ΚΥΑ για την επιχορήγηση των σωματείων από το Στοίχημα

You are here:Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Με 31 εκατ. ευρώ ενισχύεται άμεσα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, ως προκαταβολή από τη φορολογία του στοιχήματος

Desktop VersionTop

Copyright © 2021 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. All Rights Reserved. Designed by JoomlArt.com. Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.