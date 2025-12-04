Με αυτοκινητοπορεία στο Κιάτο: Οι οδηγοί ταξί ενισχύουν τα αγροτικά μπλόκα – Παράταση της απεργίας

Με άδεια από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και με συντεταγμένη πορεία σε ομάδες οχημάτων, οι οδηγοί ταξί ξεκινούν αυτοκινητοπορεία από την Αθήνα με προορισμό το Κιάτο, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκο στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων. Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ ο κλάδος έχει ήδη παρατείνει την απεργία του για δεύτερη ημέρα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Οι οδηγοί ταξί, που ξεκίνησαν χθες Τετάρτη την απεργία τους, αποφάσισαν να την παρατείνουν και για την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα απεργιακή κινητοποίηση μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η άδεια για τη μηχανοκίνητη πορεία συνοδεύεται από έναν βασικό όρο: η κίνηση των οχημάτων να γίνει σε ομάδες, ώστε να μην προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

