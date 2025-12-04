Με αυτοκινητοπορεία στο Κιάτο: Οι οδηγοί ταξί ενισχύουν τα αγροτικά μπλόκα – Παράταση της απεργίας

Οι οδηγοί ταξί κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, παρατείνοντας την απεργία και αποφασίζοντας μηχανοκίνητη πορεία από την Αθήνα προς το Κιάτο, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα.

Με αυτοκινητοπορεία στο Κιάτο: Οι οδηγοί ταξί ενισχύουν τα αγροτικά μπλόκα – Παράταση της απεργίας
04 Δεκ. 2025 14:27
Pelop News

Με άδεια από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και με συντεταγμένη πορεία σε ομάδες οχημάτων, οι οδηγοί ταξί ξεκινούν αυτοκινητοπορεία από την Αθήνα με προορισμό το Κιάτο, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκο στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων. Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ ο κλάδος έχει ήδη παρατείνει την απεργία του για δεύτερη ημέρα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Οι οδηγοί ταξί, που ξεκίνησαν χθες Τετάρτη την απεργία τους, αποφάσισαν να την παρατείνουν και για την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα απεργιακή κινητοποίηση μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η άδεια για τη μηχανοκίνητη πορεία συνοδεύεται από έναν βασικό όρο: η κίνηση των οχημάτων να γίνει σε ομάδες, ώστε να μην προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:32 Η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το «casus belli»
16:32 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «32»
16:24 Επικίνδυνα emojis: Τι κρύβεται πίσω από τα αθώα σύμβολα που ανταλλάσσουν τα παιδιά
16:16 Επίθεση γραφείο Βαρτζόπουλου: Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες
16:05 Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στην Αττική, που αλλού δεν θα λειτουργήσουν
16:02 Η προσευχή της Ρίτα Γουίλσον στον Άγιο Φανούριο και η φανουρόπιτα ΦΩΤΟ
15:56 Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τη σύλληψή της
15:48 Η Μαρία Κάλλας υψώνεται πάνω από την Καλαμάτα: Η νέα τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου στις 10 κορυφαίες του κόσμου
15:48 Απεβίωσε ο θρυλικός κιθαρίστας Στιβ Κρόπερ ΒΙΝΤΕΟ
15:36 «Επνιξε» Λακωνία, Ζάκυνθο, Λίνδο και Ιεράπετρα η κακοκαιρία «Byron» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
15:24 ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για την κλούβα που εμβόλισε τρακτέρ στις Σέρρες ΒΙΝΤΕΟ
15:13 Λουκάς Θάνος – Jazzburger: Το χαμένο soundtrack μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ και τώρα ξαναζεί σε βινύλιο από την Veego Records
15:13 Τροχαίο Λούτσα: Τα λόγια του 29χρονου πριν την προφυλάκιση του
15:01 Ο Δήμος Ήλιδας στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ηλείας
15:00 Πάτρα – Οδός Ομήρου: Μια γειτονιά «βυθίζεται»
14:56 Βρετανική έρευνα «δείχνει» Πούτιν για τη δηλητηρίαση Σκριπάλ: Επιχείρηση-επίδειξη ισχύος της Ρωσίας
14:49 Σικάγο: Φάτνη-μήνυμα για τους μετανάστες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Η εκκλησία επιμένει στο «ριζοσπαστικό» έργο
14:45 Λάρισα: Αναβολή στη δίκη των δύο αγροτών – «Θα επιστρέψουμε με τρακτέρ στις 15/12», λένε οι συνάδελφοί τους ΒΙΝΤΕΟ
14:42 Υπόθεση Μογκερίνι: Δεκάωρη ανάκριση, κατηγορίες για διαφθορά και η πρώτη αντίδραση της πρώην επικεφαλής της ΕΕ
14:38 Πάτρα: Πιστώθηκαν 41.331 ευρώ στους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου – Η νέα επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ