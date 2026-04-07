Με άνοδο άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 36 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

07 Απρ. 2026 11:34
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μαίνεται τα χρηματιστήρια αναζητούν κατεύθυνση, με τους δείκτες να σημειώνουν οριακές διακυμάνσεις στις συναλλαγές της Τρίτης, σε μια συνεδρίαση που ακολουθεί δύο ημέρες αργίας λόγω του Πάσχα των Καθολικών και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επικείμενη εκπνοή του τελεσιγράφου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν συντηρούν κλίμα νευρικότητας για τους επενδυτές, με αποτέλεσμα οι τιμές στα χρηματιστήρια να κινούνται χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Σε αυτό το περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης Τιμών στην Αθήνα άνοιξε με περιορισμένη άνοδο περίπου 0,5% αλλά χάρης στην επιστροφή των αγοραστών σε δεικτοβαρείς μετοχές ακολουθεί κατεύθυνση προς τις 2.150 μονάδες αυξάνοντας τα κέρδη του πάνω από 1%. Ισχυρή στήριξη παρέχει ο κλάδος των τραπεζών, με άνοδο περίπου 1%, την ώρα που στη μεσαία κεφαλαιοποίηση επικρατούν οι πωλητές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, της Eurobank, της Aegean Airlines  και της Εθνικής. Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν, του ΟΛΠ, του ΟΤΕ και της Motor Oil.

Οι αγορές άνοιξαν μετά από τις αργίες για το Πάσχα των καθολικών αλλά οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί καθώς ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να καταστραφούν βασικές υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί τις επόμενες ώρες στην απαίτηση που διατύπωσε μέσω τελεσίγραφου θέτοντας ως προαπαιτούμενο και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

 

 

