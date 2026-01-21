Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο

Αρνητικό το κλίμα στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,51%

Χρηματιστήριο
21 Ιαν. 2026 11:21
Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές. Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχθηκαν τις εντονότερες ρευστοποιήσεις.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης διαμορφωνόταν στις 2.205,11 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,51%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31,89 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συγκρατημένη δραστηριότητα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρούσε κατά 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραφε ηπιότερες απώλειες της τάξης του 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κέρδη 0,73%, η Jumbo με άνοδο 0,71% και η Optima με ενίσχυση 0,38%. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραφαν οι τραπεζικοί τίτλοι, με τη μετοχή της Πειραιώς να υποχωρεί κατά 1,22%, της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,12% και της Eurobank κατά 0,59%.

Στο σύνολο της αγοράς, 38 μετοχές κινούνταν ανοδικά, 42 υποχωρούσαν, ενώ 19 παρέμεναν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν οι μετοχές της Λάνακαμ (κ) με κέρδη 7,3% και της Medicon με άνοδο 3,86%. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονταν οι μετοχές της Μουζάκης με πτώση 9,52% και της Mermeren με απώλειες 8,89%.

