Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Με μία ακόμα συνεδρίαση χαμηλών τόνων και ισορροπιών προχώρησε η Λεωφόρος Αθηνών οδεύοντας προς το κλείσιμο του 2025, χάνοντας το πρόσημο στο τέλος της συνεδρίασης παρά τους θετικούς συσχετισμούς ανοδικών/πτωτικών μετοχών.

Ο Γενικός Δείκτης έμεινε εντός εξαιρετικά στενού εύρους διακύμανσης 10,8 μονάδων και παρότι κινήθηκε καθ’όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, οι δημοπρασίες τον οδήγησαν στις 2.120,82 μονάδες με -0,13%.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε στις 2.316,77 μονάδες με -0,21%, ο FTSE της υψηλής έκλεισε στις 5.353,83 μον. με -0,13%, όπως και ο FTSEM της μεσαίας που κατέγραψε πτώση 0,26% στις 2.816,37 μον.

Ο τζίρος ήταν αισθητά μειωμένος στα 151,1 εκατ. ευρώ, συμβαδίζοντας πλέον με την παραδοσιακή τάση της εορταστικής περιόδου, εκ των οποίων μόνο τα 4,2 εκατ. σε (8) πακέτα (1 στην Eurobank για 1,4 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 21,77 εκατ. τεμάχια.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι επενδυτές στην αγορά της Αθήνας επιβεβαίωσαν μάλλον ότι είναι ικανοποιημένοι με τις εκρηκτικές αποδόσεις του 2025 και ότι δεν έχουν λόγο μάλλον να ωθήσουν υψηλότερα τον ΓΔ προτού αρχίσει να “γράφει” το νέο έτος, αν και με την απόσταση από την κορυφή του έτους να είναι μόλις 15 μονάδες δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα “αγιοβασιλιάτικο” δώρο αύριο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κινήσεις σήμερα ήταν ξανά επιλεκτικές, με συναλλαγές σε ουσιωδώς υψηλότερες αποτιμήσεις να γίνονται σε ελάχιστους τίτλους των μεγάλων στρωμάτων και διακριτή ξανά μία τάση κλειδώματος κερδών στους πρωταγωνιστές της χρονιάς.

Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι η ελληνική αγορά έμεινε αδιάφορη απέναντι στους ανοδικούς ρυθμούς που έπιασαν από το μεσημέρι οι ευρωπαϊκοί δείκτες και ακόμα παραπάνω, την ώρα που οι αγοραστές άνοιγαν βηματισμό στην Γηραιά ήπειρο, στην Λεωφόρος Αθηνών χανόταν και το ήδη περιορισμένο μομέντουμ, μέχρι στο κλείσιμο να χαθεί τελικά και το θετικό πρόσημο.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Μια κατηγορία μόνη της ήταν και σήμερα η Τιτάν (9 εκατ.) που πάτησε και τα 53 ευρώ πλέον με νέα κέρδη 1,7% (στα 53,2) συμπληρώνοντας πλέον 11 θετικές συνεδριάσεις.

Από κοντά της είχε τον ΟΠΑΠ στα 18,78 με +1,08% κάνοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 17,8 εκατ. και την Aegean (933 χιλ.) που μάζεψε άμεσα μεγάλο μέρος από τις χτεσινές απώλειες (-1,9%) με +1,55% στα 14,4.

Στις τράπεζες διασώθηκε με θετικό πρόσημο μόνο η Κύπρου (3,7 εκατ.) και αυτό με μικρά κέρδη 0,5% στα 8 ευρώ, ενώ η Eurobank (12,9 εκατ.) έμεινε στα 3,49.

Η Πειραιώς που έκανε και σήμερα τον τζίρο της ημέρας στα 27,6 εκατ. υποχώρησε στα 6,84 με -0,32%, η ΕΤΕ (10 εκατ.) στα 13,17 με -0,34% και η Alpha (9,4 εκατ.) στα 3,58 με -0,39%.

Η Metlen (10 εκατ.) βρέθηκε έως τα 44,7 ευρώ (+1,31%) αλλά έχασε ρυθμό και στις δημοπρασίες πραγματοποίησε βουτιά που την οδήγησε στα 43,46 με -1,5%.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνέχισαν να κλειδώνουν κέρδη και σήμερα στους τίτλους του ομίλου Βιοχάλκο.

Η μητρική έμεινε (2 εκατ.) μεν αμετάβλητη, ωστόσο η ΕΛΧΑ (715 χιλ.) σημείωσε νέες σημαντικές απώλειες 2,3% στα 3,77.

Η έτερη Cenergy (1,3 εκατ) αρχικά έδειξε να βγάζει αντίδραση φτάνοντας έως τα 15,46 (+1,98%) ωστόσο άλλαξε κατεύθυνση στα μισά της ημέρας και κατέληξε στα 15,04 με -0,79%.

