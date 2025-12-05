Με Ατανασίεβιτς και χρώμα Πάτρας ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό που τα είχε όλα, από σπουδαίο θέμα και συγκινήσεις μέχρι και μισάωρη διακοπή λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, ο Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του στο League Cup «Νίκος Σαμαράς» κατακτώντας το 8ο και δεύτερο συνεχόμενο.

«Όταν ο Πιτίνο μίλαγε για τις χαλασμένες τουαλέτες στο γραφείο του στο ΟΑΚΑ δεν είχε χρήματα ο σημερινός ιδιοκτήτης να αλλάξει μια λεκάνη;»

Η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη επικράτησε στο «Ανδρέας Βαρίκας» του ΠΑΟΚ με 3-1 (18-25, 20-25, 25-23, 23-25) και κατέκτησε το τρόπαιο. Μεγάλος πρωταγωνιστής, εκτός φυσικά του νεαρού τεχνικού που αντικατέστησε τον Αντρέα Γκαρντίνι και αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά ήταν ο Ατανασίεβιτς, ενώ από τον ΠΑΟΚ προσπάθησε παραπάνω ο Ερνάντες.

O Ολυμπιακός έφτασε τους 337 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα!

«Ερυθρόλευκος» περίπατος στο πρώτο σετ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που στο οποίο από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός ανέλαβε τα ηνία και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό του. Με τον Καβάνα να μοιράζει εξαιρετικά το παιχνίδι και τον ΠΑΟΚ να απειλεί σχεδόν μόνο από το κέντρο, οι τυπικά φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς μια διαφορά που έφτασε τους 8 πόντους παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο σετ όπως φαίνεται και το τελικό 18-25.

Το… καθάρισε ο Ατανασίεβιτς

Στο δεύτερο σετ είδαμε ξεκάθαρα ένα μεγαλύτερο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 2-0 και τον Ολυμπιακό να αντιδρά. Κανένας όμως δεν κατάφερε να πάρει κάποιο μεγάλο προβάδισμα και έτσι έφτασαν μαζί μέχρι το 18-18 με την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο. Στο σημείο εκείνο πήγε στο σερβίς ο Ατανασίεβιτς και όλα τελείωσαν. Ο Σέρβος διαγώνιος «πυροβολούσε», το μπλοκ των «ερυθρόλευκων» έκλεινε εξαιρετικά και έτσι οι Πειραιώτες έκαναν ένα 5-0 παίρνοντας μετά το σετ με 25-20 και κάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία μετά βέβαια το 18-18, το 0-2.

Έπεσαν τα φώτα και διακοπή για μισή ώρα

Στο τρίτο σετ είχαμε και πάλι ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο να παίρνει από νωρίς μια διαφορά που όμως δεν περνούσε τους δύο πόντους με τον Ολυμπιακό να μειώνει συνεχώς στον πόντο. Οι «ασπρόμαυροι» με όπλο το σερβίς κατάφεραν να κάνουν το 18-15 έχοντας το μομέντουμ αλλά στο σημείο εκείνο υπήρξε διακοπή μισής ώρας περίπου καθώς έπεσε το ρεύμα σε όλη την περιοχή και όχι μόνο στο γήπεδο.

Ντέρμπι και ο ΠΑΟΚ μειώνει

Μετά το μισάωρο που κράτησε η διακοπή οι δύο ομάδες μπήκαν λίγο μουδιασμένες με τον ΠΑΟΚ να κρατάει την διαφορά και να φτάνει και στο +4. Στο 22-18 και ενώ όλοι νόμιζαν πως θα γινόταν εύκολα το 1-2, ο Ολυμπιακός αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει στον πόντο (22-21), αλλά στο 24-23 ο Πέριν έκανε λάθος σερβίς και έτσι οι τυπικά γηπεδούχοι πήραν το σετ με 25-23 και μείωσαν σε 1-2.

Φοβερό το 4ο σετ με τεράστια ανατροπή από τους Πειραιώτες

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 12-12, καθώς καμία δεν άφηνε την άλλη να ξεφύγει, προσφέροντάς μας όμορφους πόντους. Στο σημείο εκείνο οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να κάνουν το 15-12 και να πάρουν ένα σημαντικό προβάδισμα που το μεγάλωσαν όταν και έφτασαν στο 20-15. Την στιγμή όμως που όλα έδειχναν πως θα πηγαίναμε σε τάι μπρέικ ο Πέριν πήγε στο σερβίς και γύρισε το ματς. Ο Καναδός όχι μόνο δυσκόλεψε την υποδοχή, αλλά είχε και άσο στο 20-17 με την βοήθεια του βίντεο τσεκ (αρχικά είχε δοθεί άουτ), με τους Πειραιώτες να κάνουν ένα 5-0 και να ισοφαρίζουν. Στο 22-21 έκαναν πάλι ένα 3-0 και εκεί τελείωσαν όλα με τον Ατανασίεβιτς να κάνει το 25-23 και να δίνει το Leagu Cup στην ομάδα του.

Διαιτητές: Μιχάλης Κουτσούλας, Λώρα Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κώστας Βουδούρης, Παρατηρητής αγώνα: Θέμης Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γιώργος Γεωργουλέας, Επόπτες: Ελένη Μουζακίτη, Λάσκαρης Νικολάου, Γραμματεία: Σοφία Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 16-21, 18-25

2ο σετ: 7-8, 15-16, 18-21, 20-25

3ο σετ: 8-6, 16-13, 21-17, 25-23

4ο σετ: 8-7, 16-13, 21-20, 23-25

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσσο, 38 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 39 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 23-25) σε 110′

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 5 (5/18 επ., 48% υπ. – 43% άριστες), Κόλεφ 12 (8/11 επ., 4 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ερνάντες 11 (11/32 επ.), Κάρτεφ 7 (2/5 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 11 (11/28 επ., 38% υπ. – 33% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 52% υπ. – 48% άριστες), Καρασαββίδης (λ), Τακουρίδης, Μούχλιας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ, 76% υπ. – 52% άριστες), Πέριν 10 (9/24 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 36% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 25 (20/36 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2 μπλοκ), Τζούριτς 7 (5/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λινάρδος 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 68% υπ. – 53% άριστες), Πιτακούδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Δαλακούρας 2 (2/2 επ.).

