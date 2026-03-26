Με χρώμα Πάτρας η Εθνική Κ18 στο Ευρωπαϊκό

Στη Σόφια βρίσκεται από σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 η αποστολή της Εθνικής γυναικών Κ18, προκειμένου να αγωνιστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών Κ18.

Μάλιστα στην αποστολή έχει συμπεριληφθεί η Γεωργία Γεωργίου του Απόλλωνα.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στον προκριματικό όμιλο που θα γίνει στη Σόφια της Βουλγαρίας με τη διοργανώτρια χώρα, την Σουηδία και τη Ρουμανία και τη προετοιμασία της την πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη και στο κλειστό γυμναστήριο Μίκρας.

Στο Ευρωβόλεϊ γυναικών Κ18 το εισιτήριο θα πάρουν οι πρώτοι των πέντε προκριματικών ομίλων και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι.

Η 14άδα αποτελείται από:

Αναστασία Γάλλου, Κεντρική, Δ.Ε.Κ.Α.

Γεωργία Γεωργίου, Κεντρική, Απόλλων Πάτρας

Πηνελόπη-Μαρία Τραούδα, Κεντρική, Μ.Α.Σ. Νίκη

Μιχαέλα Γκούβα, Λίμπερο, Α.Σ. Άρης

Δήμητρα Ραζακιά, Ακραία, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Μελίνα Τριαντοπούλου, Διαγώνια, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Κωνσταντίνα Δρέμπελα, Λίμπερο, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Δήμητρα Παπαθανασίου, Πασαδόρος, Α.Σ. Ελπίς

Ελένη Αλεξόγλου, Ακραία, Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής

Ζωή Χαρίτου, Πασαδόρος, Α.Π.Φ.Σ. Ηρακλής Χαλκίδας

Μαρία Κερέμη, Διαγώνια, Ε.Α. Λάρισας

Σοφία Παναγιωτοπούλου, Κεντρική, Π.Α.Ο.Κ.

Ελισάβετ Ζαφειρόπουλου, Ακραία, Α.Γ.Σ. Άρτεμις

Εβελίνα Γζουντέλλη, Ακραία, Α.Σ. Άρης

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Γκούντα, την άμεση συνεργάτιδά του Γιώτα Κεφαλά και την φυσιοθεραπεύτρια Ελένη Παπαδημητρίου. Τιμ μάνατζερ είναι ο Κρίτων Αυγερόπουλος και αρχηγός αποστολής ο αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ Κώστας Χαριτωνίδης.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

15.30: Ρουμανία – Ελλάδα

18.00: Βουλγαρία – Σουηδία

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

15.00: Ελλάδα – Σουηδία

17.30: Ρουμανία – Βουλγαρία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

15.00: Σουηδία – Ρουμανία

17.30: Ελλάδα – Βουλγαρία

