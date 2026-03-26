Με χρώμα Πάτρας η Εθνική Κ18 στο Ευρωπαϊκό

26 Μαρ. 2026 22:55
Pelop News

Στη Σόφια βρίσκεται από σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 η αποστολή της Εθνικής γυναικών Κ18, προκειμένου να αγωνιστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών Κ18.

Μάλιστα στην αποστολή έχει συμπεριληφθεί η Γεωργία Γεωργίου του Απόλλωνα.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στον προκριματικό όμιλο που θα γίνει στη Σόφια της Βουλγαρίας με τη διοργανώτρια χώρα, την Σουηδία και τη Ρουμανία και τη προετοιμασία της την πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη και στο κλειστό γυμναστήριο Μίκρας.

Στο Ευρωβόλεϊ γυναικών Κ18 το εισιτήριο θα πάρουν οι πρώτοι των πέντε προκριματικών ομίλων και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι.

Η 14άδα αποτελείται από:

Αναστασία Γάλλου, Κεντρική, Δ.Ε.Κ.Α.
Γεωργία Γεωργίου, Κεντρική, Απόλλων Πάτρας
Πηνελόπη-Μαρία Τραούδα, Κεντρική, Μ.Α.Σ. Νίκη
Μιχαέλα Γκούβα, Λίμπερο, Α.Σ. Άρης
Δήμητρα Ραζακιά, Ακραία, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Μελίνα Τριαντοπούλου, Διαγώνια, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Κωνσταντίνα Δρέμπελα, Λίμπερο, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Δήμητρα Παπαθανασίου, Πασαδόρος, Α.Σ. Ελπίς
Ελένη Αλεξόγλου, Ακραία, Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής
Ζωή Χαρίτου, Πασαδόρος, Α.Π.Φ.Σ. Ηρακλής Χαλκίδας
Μαρία Κερέμη, Διαγώνια, Ε.Α. Λάρισας
Σοφία Παναγιωτοπούλου, Κεντρική, Π.Α.Ο.Κ.
Ελισάβετ Ζαφειρόπουλου, Ακραία, Α.Γ.Σ. Άρτεμις
Εβελίνα Γζουντέλλη, Ακραία, Α.Σ. Άρης

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Γκούντα, την άμεση συνεργάτιδά του Γιώτα Κεφαλά και την φυσιοθεραπεύτρια Ελένη Παπαδημητρίου. Τιμ μάνατζερ είναι ο Κρίτων Αυγερόπουλος και αρχηγός αποστολής ο αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ Κώστας Χαριτωνίδης.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

15.30: Ρουμανία – Ελλάδα
18.00: Βουλγαρία – Σουηδία

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

15.00: Ελλάδα – Σουηδία
17.30: Ρουμανία – Βουλγαρία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

15.00: Σουηδία – Ρουμανία
17.30: Ελλάδα – Βουλγαρία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική Κ18 στο Ευρωπαϊκό
22:45 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:34 Τραμπ: Νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο προς το Ιράν. Όμως στην Τεχεράνη έχουν έτοιμους 1.000.000 στρατιώτες για σύγκρουση
22:25 «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα», γονείς ζητούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου από το νοσοκομείο Ζακύνθου
22:15 «Στην Ευρώπη, ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι δημόσιο αγαθό» ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στο Ευρωκοινοβούλιο
22:05 Δ.Αχαΐα: Θρασύτατη ληστεία από κουκουλοφόρους
21:55 «Μου σήκωσε το καλάσνικοφ μπροστά και σταμάτησα για να κατέβει και να πάει στο ταχυδρομείο», μαρτυρία για τη ληστεία στο Λουτράκι
21:46 «Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη» με ευθανασία «έφυγε» η Νοέλια Καστίγιο
21:25 ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους, να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
21:14 Απόλλων: Game of Legends, μία γιορτή μνήμης, χαράς και οικογένειας
21:04 Τζιμπουτί: Ναυτική τραγωδία με 9 νεκρούς και 45 αγνοούμενους
20:53 Aφαίρεση διπλώματος για 7 χρόνια και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό
20:43 Μαρινάκης για υποκλοπές: «Δεν θα μετατρέψουμε τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο
20:32 Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για τις οφειλές των σωματείων
20:22 Η Λίστα με τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία των ομάδων από το Στοίχημα, συνολικά καταβλήθηκαν τα 80 εκατ. ευρώ!
20:12 Επίθεση με τσεκούρι σε αστυνομικό: Συνελήφθη ο δράστης
20:00 Ο Απόλλων τιμά τη μνήμη του σπουδαίου Σπύρου Γαλάνη
19:50 Β. Ψυχράμη: «Γιατί θα θέσω υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ»
19:40 Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Κορυφώνεται η μεγάλη μάχη, να καταθέσουν τα παιδιά στο δικαστήριο ζητά η υπουργός, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γιος δημοσιογράφου επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε αστυνομικό!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ