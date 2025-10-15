«Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης

Σοκαρισμένη δηλώνει η γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από άνδρα ο οποίος εμφανιζόταν στα social media ως πλαστικός χειρουργός. Η υπόθεση εκδικάστηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

15 Οκτ. 2025 12:36
Pelop News

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια 43χρονη γυναίκα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν δέχθηκε βίαιη επίθεση από άνδρα που, σύμφωνα με όσα η ίδια καταγγέλλει, την καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τη χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Ο άνδρας εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πλαστικός χειρουργός, φορώντας ιατρική στολή και ποζάροντας δίπλα σε χειρουργικά κρεβάτια. Ωστόσο, στην απολογία του δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας που διαθέτει κέντρο αισθητικών επεμβάσεων.

Η γυναίκα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 όσα έζησε το βράδυ της επίθεσης: «Ήθελα να πάω στο σπίτι, στο παιδάκι μου, και βρέθηκε ένας παρανοϊκός που με καταδίωξε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε από το αμάξι του, ήρθε απειλητικά προς το μέρος μου, χτύπαγε το τζάμι, την πόρτα, έβριζε και έκανε χειρονομίες. Μου είπε ότι με χτύπησε “πάρα πολύ λίγο”».

Για καλή της τύχη, ένας περαστικός επενέβη και κατάφερε να σταματήσει προσωρινά τον δράστη. «Αν δεν σταματούσαν οι περαστικοί, θα με σκότωνε. Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω», ανέφερε συγκινημένη.

Η 43χρονη υποστήριξε πως ο λόγος της καταδίωξης ήταν ότι οδηγούσε με 50-60 χλμ/ώρα, «νόμιμα», όπως είπε, κάτι που φαίνεται να εξόργισε τον δράστη. «Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη. Μου τράβηξε τα μαλλιά, μου έκοψε τούφες, και τώρα φοράω κολάρο. Δεν είναι φαντασία μου όπως λέει, είναι η αλήθεια».

Η ίδια κατέληξε λέγοντας με δάκρυα: «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου. Αν δεν υπήρχα εγώ, τι θα έκανε; Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει».

Η υπόθεση εξετάστηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ τα προφίλ του κατηγορούμενου στα social media έχουν πλέον κλειδωθεί.
