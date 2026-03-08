Με διπλό πρόσωπο ο καιρός της Κυριακής: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ο καιρός σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 παρουσιάζει διχασμένη εικόνα σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές και γενικά αίθριο σκηνικό στις υπόλοιπες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα επικρατήσουν κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, που θα δώσουν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά (εκτός Θράκης). Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με αυξημένο κίνδυνο ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ στα δυτικά και 4-6 μποφόρ στα ανατολικά. Από το απόγευμα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο οι ριπές θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές από 16 έως 18 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία με τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ, από το απόγευμα στα ανατολικά 5-6 και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 1 έως 16 βαθμούς (δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ, από το απόγευμα ανατολικοί 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-15 βαθμοί. Πάτρα: Αιθριος με παροδικές και περιορισμένες νεφώσεις. Η ςως 23 βαθμούς Κελσίου κατά τις θερμότερες ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, με μέγιστη ένταση τα 3 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Αύριο Δευτέρα 9/3

Τοπικές βροχές έως το μεσημέρι σε Ήπειρο, δυτική-κεντρική Μακεδονία, βόρειο Ιόνιο, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια (11-15 βαθμοί).

Την Τρίτη 10/3

Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Την Τετάρτη 11/3

Αραίες νεφώσεις σε Κυκλάδες και Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Γενικά αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Την Πέμπτη 12/3

Γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα δυτικά.

