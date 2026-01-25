Mε δυο σημαντικές Εκθέσεις στον Δήμο Καλαβρύτων φέτος η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 

Στο μήνυμα του για την Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος (Τρίτη 27 Ιανουαρίου) ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών «Ελληνικά Ολοκαυτώματα 1940 – 1945» Θανάσης Παπαδόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Η 27η Ιανουαρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, με το ψήφισμα 60/7 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 2005.

Είναι η ημερομηνία που παραπέμπει στην απελευθέρωση του Άουσβιτς – Μπιρκενάου. Ο συμβολισμός και ο παραλληλισμός σαφής και εύγλωττος: Έχουμε χρέος να θυμόμαστε. Έχουμε χρέος κάθε σκέψη και συμπεριφορά μας να έχουν οδηγό και προμετωπίδα τους το «Ποτέ Ξανά».

Ποτέ ξανά φασισμός και ναζισμός. Ποτέ ξανά η ανθρωπότητα, σε κανένα σημείο της και για κανένα λόγο, να μη ζήσει τις διώξεις και τους βασανισμούς, τις ομαδικές εκτελέσεις, τις θηριωδίες, τις εξοντώσεις, τη φρίκη και τον όλεθρο που βίωσαν τα εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος.

Το «Ποτέ Ξανά» χαραγμένο με λευκά γράμματα στον Λόφο των Καλαβρύτων είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ομόθυμης καταδίκης της μισαλλοδοξίας, του φανατισμού, του βίαιου και ανεξέλεγκτου εξτρεμισμού, του απόλυτου κακού που έχουμε ευθύνη να κρατήσουμε μακριά μας, με κάθε τρόπο και με κάθε τίμημα.

Ιδίως σήμερα που οι παγκόσμιες ισορροπίες διαταράσσονται, η διεθνής τάξη διασαλεύεται, οι κανόνες και οι αξίες υποσκελίζονται και οι διεθνείς σχέσεις έχουν περιπέσει σε μια υπόθεση ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων.

Σ’ αυτές τις συνθήκες οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την υπόσχεση της Ειρήνης. Αυτό ακριβώς σηματοδοτεί η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. Μια υπόσχεση Ειρήνης για τα παιδιά μας, για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές.

Αυτές τις μέρες στα Καλάβρυτα, στον τόπο που συντελέστηκε η μεγαλύτερη θηριωδία των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, οι επισκέπτες θα βρουν ανοικτές δυο σημαντικές εκθέσεις.

Στο Πέτρινο Κτίριο, την Έκθεση Χαρακτικής «Α. Τάσσος: Η Τέχνη και η Ιστορία, ο Λαός και το Βίωμα» η οποία εγκαινιάστηκε απ’ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η Έκθεση αναφέρεται στο Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, στη μνήμη των ηρώων μας, στην αντίσταση και στο παράδειγμα τους.

Στο Αρχοντικό της Παλαιολογίνας, η Έκθεση «Απ’ το Σκοτάδι στο Φως: Αντικείμενα και μνήμες του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος» παρουσιάζει σπάνια εκθέματα του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος τα οποία καλύπτουν ένα χρονικό εύρος που ξεκινάει από τα προπολεμικά χρόνια, συνεχίζει με την περίοδο της Κατοχής και καταλήγει στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

Δυο εκθέσεις που λένε πολλά περισσότερα απ’ ό,τι τα λόγια μπορούν να πουν για την Διεθνή Ημέρα των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Σας καλώ να τις επισκεφθείτε ως μια προσκυνηματική πράξη σ’ εκείνους που ηρωικά έπεσαν για την Πατρίδα, την Ελευθερία και τις επόμενες γενιές».

