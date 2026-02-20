Με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα ο Μιλουτίνοφ, ΒΙΝΤΕΟ

Πλέον σημαντικές πιθανότητες να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σαββάτου για το Κύπελλο μπάσκετ έχει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο διεθνής Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα στον ημιτελικό με το Μαρούσι και σήμανε συναγερμός στην ομάδα του Πειραιά αφού ακολουθεί ο τελικός του Σαββάτου στο Ηράκλειο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εμφανίστηκε στην προπόνηση της Παρασκευής με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα και έπιασε μπάλα για να συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα.

«Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Νίκολα.

🔴🙌 Κανονικά προπόνηση του Ολυμπιακού ο Μιλουτινοφ με δεμένο αντίχειρα. 📹 @EftychiaOiko pic.twitter.com/2KWM0UbT2x — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 20, 2026

