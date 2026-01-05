Με εκρηκτική ύλη και ναρκωτικά συνελήφθη ένας 49χρονος στα διόδια της Αγίας Τριάδας

Σε σημαντικά ευρήματα οδήγησε για ακόμη μία φορά η έρευνα των αστυνομικών της ΟΠΚΕ Λοκρών στα διόδια και συγκεκριμένα στα διόδια Αγίας Τριάδας το βράδυ του Σαββάτου (3/1/26).

Ειδικότερα κατά τον έλεγχο σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 49χρονου από περιοχή της Αττικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα εκρηκτικού γαλακτώματος συνολικού βάρους 1.378 γραμμαρίων, για την οποία διερευνάται ο τρόπος κτήσης της. Επιπλέον, βρέθηκαν 36,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 750 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού.

Ο 49χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και του τελωνειακού κώδικα. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και αναμένεται να δικαστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

