Με ένα «ουπς» ο Τραμπ δείχνει τον αφανισμό μαχητών Χούθι από αμερικανικό χτύπημα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε την Παρασκευή (4/4) ένα ασπρόμαυρο βίντεο μέσω της πλατφόρμας Truth Social, το οποίο – όπως υποστήριξε – απεικονίζει την εξολόθρευση δεκάδων μαχητών των Χούθι από αμερικανικό στρατιωτικό χτύπημα στην Υεμένη. Συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λέξη «ουπς», ο Τραμπ επέλεξε έναν σαρκαστικό τόνο για ένα περιστατικό με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Το οπτικό υλικό, πιθανόν τραβηγμένο από drone, καταγράφει ομάδα ενόπλων που έχει συγκεντρωθεί σε ανοιχτό πεδίο, λίγο πριν δεχτεί αεροπορική επίθεση. Η κάμερα απαθανατίζει τη στιγμή της έκρηξης και τις επιπτώσεις της, με τον καπνό να καλύπτει το τοπίο και το σημείο του πλήγματος να μετατρέπεται σε κρανίου τόπο, ενώ λίγα οχήματα παραμένουν εμφανή στη γύρω περιοχή.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!

They will never sink our ships again!

