Με επιτυχία η 4η Συνάντηση Erasmus+ στην Πάτρα – ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινοπρακτικού προγράμματος Erasmus+, με θέμα In Partnership for Promoting Successful Inclusion in a European Perspective – IN as in INclusion που έλαβε χώρα στην Πάτρα από τη Δευτέρα 7-11-2022 έως την Πέμπτη 10-11-22 η 4η συνάντηση «Learning, Teaching and Training Activity».

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν ως εταίροι εκπαιδευτικοί και ειδικοί από τον ευρύτερο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας και Τουρκίας. Θέμα της 4ης Εκπαιδευτικής και Επιμορφωτικής δράσης στην χώρα μας ήταν να προσδιορίσει και να αναπτύξει τις βασικές αρχές συμπερίληψης στην εκπαίδευση που βασίζονται σε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προοπτική την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Την τελετή υποδοχής συντόνισε ο εκπαιδευτικός Νικόλαος Κρίκης και χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Παιδείας Πετρόπουλος Παναγιώτης και η διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Πιερρή Ευγενία.