Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου

Θερμή συμμετοχή μελών και φίλων – Χορός, κέφι και ευχές για το 2026

28 Ιαν. 2026 11:09
Με μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2026, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Βασιλείου, σε ένα ζεστό και ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα χορευτικά τμήματα ζούμπα και παραδοσιακών χορών, με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων, τα οποία απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερα ευχάριστη στιγμή αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή πολλών καλεσμένων στους παραδοσιακούς χορούς, ενισχύοντας το αίσθημα συλλογικότητας και πολιτιστικής συνέχειας.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη και τους φίλους που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και εύχεται σε όλους υγεία, χαρά, κέφι και δύναμη για τη νέα χρονιά, με αισιοδοξία και ενότητα απέναντι στις προκλήσεις της ζωής.

