Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι «Ημέρες καριέρας» στην Πάτρα – 30 επιχειρήσεις, δεκάδες ενδιαφερόμενοι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, χθες στην Πάτρα και την «Αγορά Αργύρη» οι «Ημέρες Καριέρας» που στόχο είχαν τη διασύνδεση επιχειρήσεων και ανέργων, καθώς ανταποκρίθηκαν πάνω από 30 επιχειρήσεις και δεκάδες συμπολίτες οι οποίοι διεκδικήσαν μια από τις 150 θέσεις εργασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με «Υπηρεσίες Υποστήριξης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας».

Από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, οι 30 επιχειρήσεις είχαν στήσει περίπτερα και αντάλλαξαν απόψεις με τους ανέργους οι οποίοι κατέθεσαν το βιογραφικό τους και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια πληροφόρησης, ενδυνάμωσης και υποστήριξης ένταξης στην αγορά εργασίας για γυναίκες, νέους άνεργους έως 29 ετών εκτός εκπαίδευσης και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Την εκδήλωση άνοιξε ο αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Τάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε: «Το 2019 η ανεργία βρισκόταν στο 25%, σήμερα, ωστόσο, η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο 10%, γεγονός που σημαίνει μείωση άνω του 50%. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που μας κάνει αισιόδοξους. Θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, όμως δεν σταματήσαμε εκεί, γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι’ αυτόν τον λόγο διοργανώνουμε την Ημέρα Καριέρας, στην Πάτρα, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη πέντε αντίστοιχες δράσεις. Χαίρομαι που τόσες επιχειρήσεις έχουν ανταποκριθεί και συμμετέχουν».

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής της, η μάνατζερ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αγγελική Κολλυροπούλου, αναφέρθηκε στις δράσεις που προγραμματίζει το Επιμελητήριο, με στόχο την περαιτέρω μείωση του αριθμού των ανέργων.

Οπως ανέφερε, μία από τις πρωτοβουλίες αφορά τον σχεδιασμό προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης εργαζομένων σε τομείς, όπου η αγορά εμφανίζει πραγματικές ανάγκες. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα τεχνικά επαγγέλματα, για τα οποία προγραμματίζεται ενημερωτική καμπάνια προς φορείς και γονείς, με στόχο να στραφούν οι νέοι προς συγκεκριμένους κλάδους που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Δούρος: Πείτε όχι στους τοξικούς

Από την πλευρά του, χαιρετισμό απηύθυνε ο επιχειρηματίας και εκπρόσωπος του ΣΕΒΙΠΑ, Θεόδωρος Δούρος, ο οποίος δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η αίθουσα είναι γεμάτη από νέους ανθρώπους. Η νέα γενιά δεν είναι τεμπέλικη όπως λένε οι μεγαλύτεροι, είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να διεκδικούν. Δεν τα παρατά αυτή η γενιά και είμαι σίγουρος ότι θα βρει τον δρόμο της. Προτρέπω, ωστόσο, όπου υπάρχει τοξικό περιβάλλον, να μη μένουν στάσιμοι, να αποχωρούν, αλλά ταυτόχρονα να μην τα παρατούν».

Κολλυροπούλου: Κενό στην αγορά

Η μάνατζερ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αγγελική Κολλυροπούλου, παρουσίασε την εισήγησή της, όπου μεταξύ άλλων, είπε: «Το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις με επαγγελματικές ομάδες, καταγράψαμε τις ανάγκες και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κενό στην αγορά εργασίας ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Από τη μία πλευρά υπάρχουν επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και από την άλλη άτομα που αναζητούν εργασία. Υπάρχει ένα υπαρκτό κενό, καθώς η αγορά εργασίας έχει αλλάξει, όχι κατόπιν επιλογής μας, αλλά επειδή το επέβαλε η πραγματικότητα. Επομένως, όλοι μας οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να κινηθούμε εκεί όπου η γνώση συναντά την πράξη».

Ασπρος: Στόχος η μείωση της ανεργίας

Ο Δημήτρης Ασπρος, διευθύνων σύμβουλος της Data Consultants, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο έργο του Παρατηρητηρίου Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, παραθέτοντας συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία.

«Η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί στη Δυτική Ελλάδα, ωστόσο σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες παραμένει αυξημένη και πρέπει να το δούμε. Μέσα από το Παρατηρητήριο παρακολουθούμε τα δεδομένα και εμβαθύνουμε στην ανάλυσή τους» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Το Παρατηρητήριο συλλέγει δεδομένα, τα ομαδοποιεί, τα επεξεργάζεται και τα αναλύει, με στόχο τη μείωση του κενού στην αγορά εργασίας».

Γιαννιώτης: Εχουμε προσλάβει υπαλλήλους

Η εταιρεία πληροφορικής «Dynacomp» συμμετείχε στην εκδήλωση με δικό της περίπτερο. Ο υπεύθυνος Πωλήσεων της εταιρείας, Χρήστος Γιαννιώτης, ανέφερε: «Αναζητούμε εργαζομένους στον τομέα της Πληροφορικής, με βασικό μας στόχο την εύρεση μηχανικών για την ανάπτυξη λογισμικού. Η αναζήτηση στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, στο παρελθόν έχουμε προσλάβει εργαζομένους μέσω ‘’Ημερών Καριέρας’’, γεγονός που μας ώθησε να συμμετάσχουμε και σε αυτή την πρωτοβουλία η οποία είναι πολύ καλή και βοηθά στην ανεύρεση προσωπικού».

Τζανής: Υπάρχουν δυνατότητες

Η πατρινή εταιρεία EnacroIC, συμμετείχε με δικό της περίπτερο και ο τεχνικός διευθυντής, Νίκος Τζανής, ανέφερε: «Είμαστε μια πατρινή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, κυρίως για βιομηχανία. Χρησιμοποιούμε κανάλια για την ανεύρεση προσωπικού, με βασικό άξονα το Πανεπιστήμιο. Αξιοποιούμε ψηφιακές πλατφόρμες, ωστόσο θεωρούμε ότι οι ‘’Ημέρες Καριέρας’’ αποτελούν μια ευκαιρία να βρούμε προσωπικό στην Πάτρα, καθώς στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε στην Αχαΐα. Αναζητούμε προγραμματιστές και αναλυτές στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Σαρλής: Θετικό πρόσημο

Η εταιρεία «Synergy European» συμμετείχε στην εκδήλωση με δικό της περίπτερο. Ο Γιώργος Σαρλής, συνιδιοκτήτης, δήλωσε: «Είμαστε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης. Βασικός μας στόχος είναι να έρθουμε σε επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία, προκειμένου να διερευνήσουμε πιθανές συνεργασίες. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου μας, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ή διασυνδέουμε υποψήφιους με άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ανταλλάσσοντας εμπειρία. Η πρωτοβουλία έχει επικοινωνηθεί σωστά από την Περιφέρεια και υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τον κόσμο».

Αντωνοπούλου: Ευκαιρία για όλους

Από την πλευρά της, η εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας του ξενοδοχείου «ΑΛΣ resort» που θα ανοίξει το 2026 στο Λαμπίρι, Ράνια Αντωνοπούλου, σημείωσε: «Είμαστε νέα επιχείρηση και βασικός μας στόχος είναι η εύρεση προσωπικού για το ξενοδοχείο. Πραγματοποιούμε επαφές και διαπιστώνουμε έντονο ενδιαφέρον. Οι συζητήσεις με τους υποψήφιους είναι θετικές και πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ωφελεί όλες τις πλευρές. Είναι μια ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ανέργους να εξελιχθούν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



