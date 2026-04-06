Με «Φανερό Δείπνο» η Ένωση Αθέων τη Μεγάλη Παρασκευή σε τέσσερις πόλεις

Κάλεσμα για συνάντηση τη Μεγάλη Παρασκευή απευθύνει και φέτος η Ένωση Αθέων, διοργανώνοντας το λεγόμενο «Φανερό Δείπνο» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλο. Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως μια ανοιχτή συνάντηση γνωριμίας, συζήτησης και ελεύθερης συνεστίασης για άθεους, αγνωστικιστές, μέλη και φίλους της Ένωσης.

06 Απρ. 2026 13:11
Σε ανοιχτή συνάντηση τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου καλεί η Ένωση Αθέων, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση του καθιερωμένου «Φανερού Δείπνου» σε τέσσερις πόλεις της χώρας: την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και τον Βόλο.

Μέσα από την πρόσκλησή της, η Ένωση Αθέων σημειώνει ότι η πρωτοβουλία πραγματοποιείται και φέτος, όπως κάθε χρόνο, με στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους που θέλουν να γνωριστούν, να συζητήσουν και να βρεθούν σε ένα κοινό τραπέζι χωρίς θρησκευτικούς περιορισμούς.

Όπως επισημαίνεται, η συνάντηση απευθύνεται σε άθεους, αγνωστικιστές, μέλη και φίλους της Ένωσης, αλλά και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, να ενημερωθούν για τις δράσεις της και να περάσουν τη βραδιά σε ένα πιο κοινωνικό και ανεπίσημο κλίμα.

Στο κείμενο της πρόσκλησης υπογραμμίζεται ότι το «Φανερό Δείπνο» έχει χαρακτήρα ανοιχτής παρέας, με έμφαση στη συνάντηση, τη συζήτηση και την ελεύθερη επιλογή φαγητού, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός. Παράλληλα, η Ένωση Αθέων αντιπαραβάλλει τη δική της προσέγγιση με το θρησκευτικό κλίμα της ημέρας, προβάλλοντας, όπως αναφέρει, την αξία της συντροφικότητας, του ορθολογισμού και της επιστημονικής σκέψης.

Με αυτό το κάλεσμα, η Ένωση Αθέων επιχειρεί και φέτος να δώσει δημόσιο χαρακτήρα σε μια πρωτοβουλία που έχει πλέον καθιερωθεί, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο συνάντησης και κοινωνικής έκφρασης τη Μεγάλη Παρασκευή.

