Με φαντασμαγορικό τρόπο έπεσε η αυλαία του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 ΦΩΤΟ

Με μια δυνατή έκρηξη χαράς, δημιουργίας και αστείρευτης φαντασίας, το Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026 έριξε αυλαία, αποδεικνύοντας πως όταν η Δυτική Αχαΐα «ζωντανεύει» μετατρέπει τη σάτιρα σε τέχνη και το γέλιο σε δύναμη.

Την τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς τα καρναβαλικά φώτα ήταν στραμμένα στην Κάτω Αχαΐα, εκεί που «χτύπησε» δυνατά η «καρδιά» εκατοντάδων καρναβαλιστών και επισκεπτών, οι οποίοι έζησαν μία μοναδική βραδιά ξεφαντώματος και αστείρευτου κεφιού στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, αλλά και στη συναυλία με την εκρηκτική, Κατερίνα Στικούδη.

Με σύμμαχο τον καιρό, μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές από κάθε γωνιά του Δήμου ενώθηκαν σε μία μεγάλη παρέα, δίνοντας ρυθμό και ζωντάνια σ’ έναν θεσμό που μετρά περισσότερα από 40 χρόνια ιστορίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Περισσότερα από δεκαπέντε πληρώματα βρέθηκαν στην αφετηρία της παρέλασης και αμέσως όταν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος έδωσε το σύνθημα της έναρξης, «πλημμύρισαν» τους δρόμους με χρώμα, ρυθμό και «καρφιά» βγαλμένα από την καρδιά της επικαιρότητας.

Τα πληρώματα, αρκετά από τα οποία ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας συλλόγων, δημοτικών κοινοτήτων και σχολείων, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, παρουσιάζοντας στολές που συνδύαζαν καλλιτεχνική έμπνευση με αποκριάτικη τόλμη. Από ευφάνταστες δημιουργίες με έντονα εικαστικά στοιχεία και θεατρικότητα, μέχρι παιχνιδιάρικες μεταμφιέσεις που σατίριζαν πρόσωπα και καταστάσεις, κάθε εμφάνιση ήταν μια μικρή παράσταση. Υφάσματα, κατασκευές και αστείρευτη φαντασία ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια παρέλαση-γιορτή.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι σατιρικές αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα πληρώματα να μετατρέπουν τις «επιδοτήσεις» σε επιδοτούμενο κέφι, μοιράζοντας… υποσχέσεις σε μορφή σερπαντίνας και χαρτοπόλεμου, με τα… πρόβατα να ακολουθούν (ΟΠΕ… ΜΠΕ…ΜΠΕΕΕΕΕ!!!» από το Δημοτικό Σχολείο Χαϊκαλίου και το «Σκύψε ΕΥΛΟΓΙΑσμένη» από τους Villagers).

Στo ίδιο πνεύμα, δεν έλειψαν οι αποκριάτικες αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου σ’ ένα ακόμη ρεσιτάλ… προανακριτικής διαδικασίας με όσους βρίσκονταν… απέναντι να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, παρουσιάζοντας θεατρικές σκηνές γεμάτες ρητορική υπερβολή και αποκριάτικη διάθεση («Το μαντρί της τρΕΛΛΑΣ» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμνοχωρίου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Λακκόπετρας). Η πολιτική σάτιρα, πιστή στην παράδοση του καρναβαλιού, απέδειξε ότι μπορεί να είναι αιχμηρή αλλά και απολαυστική. Με χιούμορ και ευρηματικότητα, η επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο, αποσπώντας γέλια και χειροκροτήματα, ενώ με πολλά… δολάρια και ευρώ έκαναν την εμφάνισή τους και οι «Σαουδάραβες από την Αχαγιά» (Α. Ζαγαρέλος).

Την τιμητική τους όμως είχαν και πληρώματα εμπνευσμένα από τον κινηματογράφο, όπως οι «Γοργόνες και Μάγκες» (Σύλλογος Αλυκών), οι «Samurai» (Γ. Δρόσος), το «Coco Loco» (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Αχαΐας και σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας), καλλιτεχνικές αμφιέσεις, όπως το «Φωτιά στα μπατζάκια μας» (Πολιτιστικός Σύλλογος Πάλεια σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Μαζαρακίου και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαΐας), οι «Πατρινοί Βαρόνοι» (Νίκος Ανδρουτσόπουλος), οι «Βaby Disco» ( Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αλισσού- Κάτω Αλισσού), αλλά και μοναδικές κατασκευές από βραβευμένες ομάδες του Καρναβαλιού, όπως οι «Δήθεν Αδιάφοροι» με «Τάξη και Αταξία». Κέφι σκόρπισαν και οι «Αλαλούμ, όλοι αλλιώς, όλοι τρελοί, ό,τι του φανεί του Λωλοστεφανή!» (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άρλας).

Τον δικό τους ρυθμό έδωσαν με μοναδικές χορογραφίες και αμφιέσεις η Σχολή Χορού του Παναγιώτη Τσεκούρα «Ο χορός των μαύρων κύκνων» και οι «Samba Girls» της Σχολής Χορού της Βασιλικής Διακάτου VDance School. Η παρέλαση έκλεισε με «Σοκολατομαχίες», με χιλιάδες σοκολάτες προσφορά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Εμπορικού Συλλόγου Δύμης να ρίχνουν την πιο… γλυκιά αυλαία, και με το Καρναβαλικό Λεωφορείο «HARIBO».

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με τη συναυλία της εκρηκτικής Κατερίνα Στικούδη, την οποία υποδέχτηκε στη σκηνή ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλα τα πληρώματα για τη μοναδική τους παρουσία και το κέφι τους, ευχήθηκε σε όλους «Καλό Καρναβάλι», επισημαίνοντας ότι «το Αχαγιώτικο Καρναβάλι είναι η απόδειξη ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται με φαντασία, τόλμη και δημιουργικότητα, μπορούν να μετατρέψουν την καθημερινότητα σε δύναμη έκφρασης και τέχνης».

Η Κατερίνα Στικούδη ξεσήκωσε το κοινό με την ενέργεια και τη δυναμική της παρουσία. Ο ρυθμός, τα φώτα και ο παλμός της μουσικής μετέτρεψαν την πλατεία σε ένα ατελείωτο πάρτι, δίνοντας τον ιδανικό επίλογο σε ένα καρναβάλι που τα είχε όλα: ρυθμό, σάτιρα, τόλμη και δημιουργία.

Παρουσιαστές της καρναβαλικής παρέλασης ήταν ο Ανδρέας Νιφόρας και η Μαρία Ορφανού, ενώ στην αφετηρία τα πληρώματα κρατούσε σε «εγρήγορση», η Θεώνη Αθανασακοπούλου.

Το Αχαγιώτικο Καρναβάλι απέδειξε για ακόμη μια χρονιά πως η χαρά είναι συλλογική υπόθεση, πως το «καρφί» μπορεί να γίνει δημιουργική έκφραση και πως όταν η φαντασία πρωταγωνιστεί, η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο, ζωντανό έργο τέχνης.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ανανεώνοντας το ραντεβού την επόμενη χρονιά, με ακόμη περισσότερη έμπνευση και καρναβαλικό παλμό, ευχαριστεί και δημόσια τους συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Εμπορικό Σύλλογο Δύμης, όλους τους εθελοντές που συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση, τον ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας, τον ΕΕΣ Πάτρας, τα δεκάδες πληρώματα και τους καρναβαλιστές για τη συμμετοχή τους, τον κόσμο που «πλημμύρισε» την Κάτω Αχαΐα και συμμετείχε στο Αχαγιώτικο Καρναβάλι, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν με επιμονή και υπομονή για ένα άρτιο αποτέλεσμα.

