Με γάλα στην άσφαλτο η διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά ΒΙΝΤΕΟ

Με συμβολική κίνηση έξω από την εφορία Χανίων συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, στέλνοντας μήνυμα διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό και την αγροτική πολιτική.

Με γάλα στην άσφαλτο η διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά ΒΙΝΤΕΟ
16 Δεκ. 2025 12:16
Pelop News

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι πραγματοποίησαν το πρωί διαμαρτυρία στα Χανιά, με αφορμή τον κρατικό προϋπολογισμό και τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα.

Οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στο κέντρο της πόλης με αγροτικά οχήματα και στάθμευσαν έξω από το κτίριο της εφορίας, όπου προχώρησαν σε μια έντονα συμβολική κίνηση: άδειασαν ένα μεγάλο δοχείο με γάλα στην άσφαλτο, υπό τις επευφημίες όσων συμμετείχαν στη συγκέντρωση.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το μήνυμα της κινητοποίησης ήταν σαφές. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, το γάλα – όπως και άλλα αγροτικά προϊόντα – απαξιώνεται οικονομικά, τόσο λόγω της κυβερνητικής πολιτικής όσο και εξαιτίας των εξελίξεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, ζητώντας ουσιαστική στήριξη του εισοδήματός τους και ξεκάθαρες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital
14:01 Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
14:00 Προσωπικός παιδίατρος με 2,5 ευρώ ανά παιδί: Εξευτελιστικές αμοιγές ΕΟΠΥΥ για συμβεβλημένους γιατρούς
13:48 Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
13:36 Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ
13:27 Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης
13:22 Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης
13:16 Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO
13:08 Η αποκάλυψη του Γ. Αϊβάζη για την μάχη με τον καρκίνο
13:07 Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ
13:04 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»
12:58 Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο
12:55 Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια η τιμή του βαρελιού
12:50 Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
12:49 Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»
12:42 Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ
12:38 ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα είναι 9η στην ΕΕ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα-Ποιοι τομείς «καίνε»
12:31 Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ