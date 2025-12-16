Με γάλα στην άσφαλτο η διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι πραγματοποίησαν το πρωί διαμαρτυρία στα Χανιά, με αφορμή τον κρατικό προϋπολογισμό και τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα.

Οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στο κέντρο της πόλης με αγροτικά οχήματα και στάθμευσαν έξω από το κτίριο της εφορίας, όπου προχώρησαν σε μια έντονα συμβολική κίνηση: άδειασαν ένα μεγάλο δοχείο με γάλα στην άσφαλτο, υπό τις επευφημίες όσων συμμετείχαν στη συγκέντρωση.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το μήνυμα της κινητοποίησης ήταν σαφές. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, το γάλα – όπως και άλλα αγροτικά προϊόντα – απαξιώνεται οικονομικά, τόσο λόγω της κυβερνητικής πολιτικής όσο και εξαιτίας των εξελίξεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, ζητώντας ουσιαστική στήριξη του εισοδήματός τους και ξεκάθαρες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

