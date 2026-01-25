Mε Γιάννη Καρβέλη η 50η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ
Παρούσα στην εκδήλωση και η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως
Ξεκίνησε την Παρασκευή 23/1 η διήμερη 50η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
Συμμετέχουν πάνω από 300 επιχειρήσεις. Παρευρέθησαν η Υπουραγός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, οι Υποδιοικητές Βασίλης Γεωργιάδης, Στέφανος Πολυμενόπουλος και Αντωνία Αράχωβα.
Σημαντική η συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής (ήταν παρών και ο Γιάννης Καρβέλης), με το στελεχιακό της δυναμικό και την παρουσία των Προϊσταμένων των ΚΠΑ2.
