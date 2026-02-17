Με γυναικείο όνομα κυκλοφορούσε ο μακελάρης παγοδρομίου στις ΗΠΑ ΦΩΤΟ

Ο δράστης αυτοκτόνησε μετά την φονική επίθεση σε παιδικό αγώνα χόκεϊ, στο Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

17 Φεβ. 2026 9:47
Τον δράστη που σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε κρίσιμα άλλα τρία κατά τη διάρκεια σχολικού αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ το απόγευμα της Δευτέρας ταυτοποίησε η Αστυνομία.

Πρόκειται για τον Robert Dorgan, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποιούσε και γυναικείο όνομα.

Ο 56χρονος πατέρας, ο οποίος πυροβόλησε μέλη της οικογένειάς του και έναν οικογενειακό φίλο πριν αυτοκτονήσει μετά τη φονική επίθεση στο παγοδρόμιο του Pawtucket, χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Roberta Esposito, όπως δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Pawtucket, Tina Goncalves, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό WPRI, ο Dorgan ήταν πατέρας ενός τελειόφοιτου του Λυκείου North Providence, ο οποίος συμμετείχε στο τουρνουά χόκεϊ.

Ο δράστης φέρεται να καθόταν αρχικά στις πίσω σειρές των κερκίδων, στην πλευρά της γηπεδούχου ομάδας.

Στη συνέχεια, μετακινήθηκε προς τα μπροστά και άνοιξε πυρ εναντίον τεσσάρων μελών της οικογένειάς του και ενός οικογενειακού φίλου.

Η μητέρα και ο αδελφός του μαθητή είναι μεταξύ των νεκρών. Συγκεκριμένα, η μητέρα του παιδιού του Dorgan άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο Lynch Arena, ενώ ο αδελφός του εξέπνευσε στο νοσοκομείο.

Ο Dorgan έδωσε τέλος στη ζωή του στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η New York Post αναφέρει πως μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, τρία θύματα εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

