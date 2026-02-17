ΗΠΑ: «Ματωμένος» παιδικός αγώνας χόκεϊ, τρεις νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς ΒΙΝΤΕΟ

Μακελειό σε παιδικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

17 Φεβ. 2026 7:43
Pelop News

Αγώνας παιδικού χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ εξελίχθηκε σε μακελειό με τρεις νεκρούς από περιβολισμούς και τουλάχιστον τρεις σοβαρά τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών σύφμωνα με τις Αρχές είναι και φερόμενος δράστης.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Πότακετ, Τίνα Γκονκάλβες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Φαίνεται πως επρόκειτο για στοχευμένο περιστατικό, πιθανόν για οικογενειακή διαμάχη», ανέφερε. Η Γκονκάλβες δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο ούτε για τις ηλικίες των νεκρών, αν και είπε ότι φαίνεται πως και τα δύο θύματα ήταν ενήλικες.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα, εξετάζοντας μαρτυρίες και βίντεο από τον αγώνα. Μη επιβεβαιωμένο υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει παίκτες να πέφτουν στο πάτωμα για να προστατευτούν και φιλάθλους να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο μόλις ακούγονται οι πυροβολισμοί.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σχεδόν δύο μήνες αφότου το Ρόουντ Άιλαντ συγκλονίστηκε από ένα ακόμα περιστατικό αιματηρής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown, όπου ένοπλος σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα. Ο δράστης στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα και έναν καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.

Αργότερα, ο 48χρονος δράστης εντοπίστηκε νεκρός σε αποθηκευτική εγκατάσταση στο Νιου Χάμσαϊρ.

Πηγή: Associated Press

