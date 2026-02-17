ΗΠΑ: «Ματωμένος» παιδικός αγώνας χόκεϊ, τρεις νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς ΒΙΝΤΕΟ

Αγώνας παιδικού χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ εξελίχθηκε σε μακελειό με τρεις νεκρούς από περιβολισμούς και τουλάχιστον τρεις σοβαρά τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών σύφμωνα με τις Αρχές είναι και φερόμενος δράστης.

UPDATE – 3 people, including the suspect, were fatally shot during a Rhode Island youth hockey game this afternoon. Pawtucket Police say 3 other victims are hospitalized in critical condition. pic.twitter.com/ZM2m5gcbcA — Salem News Channel (@WatchSalemNews) February 16, 2026

Η αρχηγός της αστυνομίας του Πότακετ, Τίνα Γκονκάλβες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Φαίνεται πως επρόκειτο για στοχευμένο περιστατικό, πιθανόν για οικογενειακή διαμάχη», ανέφερε. Η Γκονκάλβες δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο ούτε για τις ηλικίες των νεκρών, αν και είπε ότι φαίνεται πως και τα δύο θύματα ήταν ενήλικες.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα, εξετάζοντας μαρτυρίες και βίντεο από τον αγώνα. Μη επιβεβαιωμένο υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει παίκτες να πέφτουν στο πάτωμα για να προστατευτούν και φιλάθλους να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο μόλις ακούγονται οι πυροβολισμοί.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σχεδόν δύο μήνες αφότου το Ρόουντ Άιλαντ συγκλονίστηκε από ένα ακόμα περιστατικό αιματηρής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown, όπου ένοπλος σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα. Ο δράστης στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα και έναν καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.

Αργότερα, ο 48χρονος δράστης εντοπίστηκε νεκρός σε αποθηκευτική εγκατάσταση στο Νιου Χάμσαϊρ.

