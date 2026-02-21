Με ήλιο και βοριαδάκι τα Κούλουμα: Υποχωρεί η κακοκαιρία – Πού θα βρέξει την Καθαρά Δευτέρα

Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών απομακρύνεται και η Καθαρά Δευτέρα αναμένεται με βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου θα επιμείνουν τοπικά φαινόμενα.

Με ήλιο και βοριαδάκι τα Κούλουμα: Υποχωρεί η κακοκαιρία – Πού θα βρέξει την Καθαρά Δευτέρα
21 Φεβ. 2026 13:48
Pelop News

Με σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες θα γιορταστεί η Καθαρά Δευτέρα, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε αρκετές περιοχές της χώρας υποχωρεί σταδιακά, αφήνοντας πίσω του ένα πιο σταθερό και ήπιο σκηνικό.

Αν και τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο σε ορισμένες περιοχές, η ουσιαστική βελτίωση αναμένεται από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Γιώργο Τσατραφύλλια, μόνο στην Κρήτη προβλέπονται ασθενείς, τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι συνθήκες θα ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και το πέταγμα του χαρταετού.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, την Καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Την Τρίτη ο καιρός θα διατηρηθεί στο ίδιο μοτίβο, με περιορισμένες νεφώσεις στα δυτικά και νότια, ενώ από το απόγευμα ενδέχεται να αυξηθούν τα σύννεφα σε Μακεδονία και Θράκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών προς τη νύχτα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Τετάρτη προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα, με λίγες τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός. Σταδιακά, από τα μέσα της εβδομάδας και για διάστημα περίπου έξι έως επτά ημερών, διαφαίνεται περίοδος χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις, με πιο ξηρή ατμόσφαιρα και βοριάδες που θα διατηρούν καθαρό τον ορίζοντα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι η κακοκαιρία θα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα, όμως σταδιακά θα εξασθενήσει. Για την Κυριακή της Αποκριάς προβλέπονται τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα να περιορίζονται αργότερα στην Κρήτη.

Η εικόνα των επόμενων ημερών δείχνει σταθεροποίηση, με αρκετή ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις εξορμήσεις και τις εορταστικές εκδηλώσεις της Σαρακοστής.

