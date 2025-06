Με κάρτα το ενοίκιο για επιστροφή: Όσα ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης για στέγη, επενδύσεις και κλειστά ακίνητα

Μόνο για όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά το ενοίκιο θα ισχύει η επιστροφή του, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως είπε, η οικονομική ενίσχυση για τη στέγαση των πολιτών θα προϋποθέτει εξόφληση του μισθώματος μέσω τραπεζικού συστήματος. Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις, η πληρωμή του ενοικίου από τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη για να εκπέσουν τα σχετικά τιμολόγια από τις δαπάνες. Ακόμη, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η έκπτωση 5% για εργασίες, όπως οι ανακαινίσεις, θα ισχύει υπό τον όρο ψηφιακής πληρωμής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε και ένα πακέτο κινήτρων για την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, κάνοντας λόγο για «σοκ προσφοράς». Αναφέρθηκε σε μέτρα κοινωνικής αντιπαροχής, ενεργοποίηση αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και μαζική διοχέτευση περίπου 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ στην αγορά, σε συνδυασμό με ακίνητα τραπεζών και servicers.

Ενοίκια: Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή 800 ευρώ

Σημαντική ήταν και η αναφορά του στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Όπως δήλωσε, με το νέο Τελωνειακό Κώδικα, οι εταιρείες διανομής θα είναι πλέον συνυπεύθυνες για παραβάσεις που εντοπίζονται στα πρατήρια του δικτύου τους. «Χάνουμε μισό δισεκατομμύριο τον χρόνο», είπε, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται πλήρης αυστηροποίηση και θεσμική ευθύνη στην αλυσίδα.

Στις ρυθμίσεις για το ιδιοκτησιακό, ο Υπουργός ανακοίνωσε διευκολύνσεις για τα αλληλέγγυα υπεύθυνα πρόσωπα επιχειρήσεων – μέτοχοι έως 5%, διαχειριστές και σύμβουλοι – ώστε να μπορούν να προβούν σε μεταβιβάσεις ακινήτων, εφόσον τα χρέη της εταιρείας προς το Δημόσιο έχουν ρυθμιστεί. Για ποσοστά άνω του 5% θα ισχύει νέα, ευέλικτη διαδικασία, με εγγύηση άλλου ακινήτου και υπολογισμό του κόστους στο 7% αντί 70%.

«Το κράτος δεν πρέπει να κουνάει το δάχτυλο, αλλά να δίνει το χέρι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, κάνοντας σαφές ότι οι ρυθμίσεις δεν θα είναι πια τιμωρητικές.

Τέλος, παρουσίασε τα 3+1 βήματα για την προσέλκυση επενδύσεων:

Μείωση γραφειοκρατίας, με 2.000 ψηφιοποιημένες διαδικασίες και 3.500 ακόμη να εκκρεμούν.

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με το Υπερταμείο να διαχειρίζεται assets 12 δισ. ευρώ.

Ανάπτυξη ολόκληρων κλάδων της οικονομίας βάσει στρατηγικής.

Άρση των διακρατικών εμποδίων εντός της Ε.Ε.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Next is Now και τη Dome Consulting Firm, με την αιγίδα τεσσάρων υπουργείων και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Real Group.

