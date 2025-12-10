Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη κίνηση για την ενίσχυση της περιφέρειάς του, είναι πλέον γεγονός, με τον Μόντε Μόρις να γίνεται και επίσημα «ερυθρόλευκος»!

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε, με τον 30χρονο Αμερικανό γκαρντ να αφήνει πίσω του εννέα σεζόν στο ΝΒΑ και να ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, δίνοντας στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σταθερότητα, εμπειρία και πνευματική καθαρότητα στο παιχνίδι του.

Ο Μόρις αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου από το 2017 έως το 2026 σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς και Πέισερς.

Με την Ιντιάνα φέτος μέτρησε έξι συμμετοχές πριν αποδεσμευθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρωπαϊκή του μετακόμιση.

Οι συνολικοί αριθμοί του στο NBA επιβεβαιώνουν την εικόνα του αξιόπιστου οργανωτή:

– 9.4 πόντοι

– 52.2% στο δίποντο

– 38.8% στο τρίποντο

– 82.4% στις βολές

– 2.3 ριμπάουντ

– 3.6 ασίστ

– μόλις 0.7 λάθη ανά 23.2 λεπτά σε 426 αγώνες κανονικής περιόδου.

Σε 426 παιχνίδια, ο Μόρις έχει κατά μέσο όρο 3.6 ασίστ και μόλις 0.7 λάθη, μία αναλογία που λίγοι γκαρντ μπορούν να πλησιάσουν.

Στα πέντε καλύτερά του χρόνια (2018–2023) είχε 10.5 πόντους, 4 ασίστ και 39% στο τρίποντο σε 339 αγώνες, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να δώσει σταθερότητα, οργάνωση και αξιόπιστη εκτέλεση.

Στο ΝΒΑ συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα όπως ο Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς, ενώ στους Γουίζαρντς (2022/23) υπήρξε βασικός δημιουργός δίπλα στον Άντονι Γκιλ αλλά και στον Κέντρικ Ναν, τον οποίο πλέον θα αντιμετωπίζει αρκετές φορές στην Ευρωλίγκα.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν” αναφέρει η ανακοίνωση των ερυθρόλευκων.

