Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε, με τον 30χρονο Αμερικανό γκαρντ να αφήνει πίσω του εννέα σεζόν στο ΝΒΑ και να ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό του…ταξίδι

Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
10 Δεκ. 2025 21:21
Pelop News

Ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη κίνηση για την ενίσχυση της περιφέρειάς του, είναι πλέον γεγονός, με τον Μόντε Μόρις να γίνεται και επίσημα «ερυθρόλευκος»!

Θ. Κανελλόπουλος στον Peloponnisos: «Στη Δ. Ελλάδα final-4 βόλεϊ»

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε, με τον 30χρονο Αμερικανό γκαρντ να αφήνει πίσω του εννέα σεζόν στο ΝΒΑ και να ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, δίνοντας στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σταθερότητα, εμπειρία και πνευματική καθαρότητα στο παιχνίδι του.

Ο Μόρις αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου από το 2017 έως το 2026 σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς και Πέισερς.

Με την Ιντιάνα φέτος μέτρησε έξι συμμετοχές πριν αποδεσμευθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρωπαϊκή του μετακόμιση.

Οι συνολικοί αριθμοί του στο NBA επιβεβαιώνουν την εικόνα του αξιόπιστου οργανωτή:

– 9.4 πόντοι

– 52.2% στο δίποντο

– 38.8% στο τρίποντο

– 82.4% στις βολές

– 2.3 ριμπάουντ

– 3.6 ασίστ

– μόλις 0.7 λάθη ανά 23.2 λεπτά σε 426 αγώνες κανονικής περιόδου.

Σε 426 παιχνίδια, ο Μόρις έχει κατά μέσο όρο 3.6 ασίστ και μόλις 0.7 λάθη, μία αναλογία που λίγοι γκαρντ μπορούν να πλησιάσουν.

Στα πέντε καλύτερά του χρόνια (2018–2023) είχε 10.5 πόντους, 4 ασίστ και 39% στο τρίποντο σε 339 αγώνες, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να δώσει σταθερότητα, οργάνωση και αξιόπιστη εκτέλεση.

Στο ΝΒΑ συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα όπως ο Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς, ενώ στους Γουίζαρντς (2022/23) υπήρξε βασικός δημιουργός δίπλα στον Άντονι Γκιλ αλλά και στον Κέντρικ Ναν, τον οποίο πλέον θα αντιμετωπίζει αρκετές φορές στην Ευρωλίγκα.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν” αναφέρει η ανακοίνωση των ερυθρόλευκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ