Με κόκκινα νύχια και ασορτί μαλλιά, η εμφάνιση Μαζωνάκη ΦΩΤΟ

Η εμφάνιση Μαζωνάκη με total red look εμπνευσμένο από το «Ματωμένο Φεγγάρι».

Με κόκκινα νύχια και ασορτί μαλλιά, η εμφάνιση Μαζωνάκη ΦΩΤΟ
04 Μαρ. 2026 9:18
Pelop News

Τα γενέθλια και την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Επιπτώσεις», γιόρτασαν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Panik Records, την Τρίτη 3/03/2026.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο λαμπερό πάρτι, που είχε dress code το μαύρο, φορώντας κόκκινα σατέν ρούχα με ασορτί μαλλιά και κόκκινα νύχια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του. Όπως αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες το total red look ήταν εμπνευσμένο από το «Ματωμένο Φεγγάρι».

Με κόκκινα νύχια και ασορτί μαλλιά, η εμφάνιση Μαζωνάκη ΦΩΤΟ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου αποκάλυψε την ηλικία του. «Έχω γενέθλια, είμαι 54 ετών. Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο», είπε αρχικά. Όσο για το νέο του τραγούδι, ο τραγουδιστής είπε: «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και 3-4 χρόνια για αυτό όμως θα μιλήσω σε μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα. Εκεί θα πω και θα λύσω τα πάντα. Όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε η πίστη μου. Τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται και δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου».

Και προσέθεσε«Ο κόσμος έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο. Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα».

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, είπε για τον τραγουδιστή: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ο,τι άλλο θες».

Το νέο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Επιπτώσεις», που είναι σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ