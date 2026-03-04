Με κόκκινα νύχια και ασορτί μαλλιά, η εμφάνιση Μαζωνάκη ΦΩΤΟ

Τα γενέθλια και την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Επιπτώσεις», γιόρτασαν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Panik Records, την Τρίτη 3/03/2026.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο λαμπερό πάρτι, που είχε dress code το μαύρο, φορώντας κόκκινα σατέν ρούχα με ασορτί μαλλιά και κόκκινα νύχια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του. Όπως αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες το total red look ήταν εμπνευσμένο από το «Ματωμένο Φεγγάρι».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου αποκάλυψε την ηλικία του. «Έχω γενέθλια, είμαι 54 ετών. Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο», είπε αρχικά. Όσο για το νέο του τραγούδι, ο τραγουδιστής είπε: «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και 3-4 χρόνια για αυτό όμως θα μιλήσω σε μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα. Εκεί θα πω και θα λύσω τα πάντα. Όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε η πίστη μου. Τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται και δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου».

Και προσέθεσε«Ο κόσμος έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο. Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα».

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, είπε για τον τραγουδιστή: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ο,τι άλλο θες».

Το νέο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Επιπτώσεις», που είναι σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.

