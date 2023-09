Με κοστούμι Alexander McQueen η Κέιτ Μίντλετον-Το total white look σε άλλο επίπεδο

Υπέρκομψη έδωσε το παρών σε αγώνα ράγκμπι με φινετσάτο look , η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον. Η ίδια πάντα κομψή και ντελικάτη, επιλέγει fashion κομμάτια για κάθε της εμφάνιση, είτε πρόκειται για κομψά κοστούμια, είτε για φλοράλ ρομαντικά φορέματα. Αυτή τη φορά, στις 9 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα παρακολούθησε τον αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι Γαλλίας 2023 μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής στο Stade Velodrome στη Μασσαλία της Γαλλίας. Για την περίσταση επέλεξε ένα ολόλευκο κοστούμι Alexander McQueen-εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Απογείωσε δε το σύνολό της, επιλέγοντας κομψά κοσμήματα, ένα μενταγιόν από λευκό χρυσό και διαμάντι και διαμαντένια σκουλαρίκια. To λευκό σακάκι της κοστίζει 1.995 δολάρια και το λευκό της παντελόνι 575 δολάρια, ενώ η τσάντα με ιδιαίτερη πλέξη την οποία κράτησε, κοστίζει 149 δολάρια. Οι μονοχρωμίες είναι ένα all-time classic look που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.