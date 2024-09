Παγκόσμιος πανικός για το νέο iPhone – Τεράστιες ουρές σε Λονδίνο και Σιγκαπούρη

Σε νέα εποχή μπήκε η Apple με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη καθώς και επίσημα κυκλοφόρησε το iPhone 16, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στα καταστήματα της εταιρείας σε σχεδόν 60 χώρες. Η διαθεσή του προκάλεσε τη γνωστή φρενίτιδα στους λάτρεις της Apple που έτρεξαν να πάρουν πρώτοι στα χέρια το νέο μοντέλο.

Ουρές σε Σιγκαπούρη και Λονδίνο

Στη Σιγκαπούρη, στο κεντρικό κατάστημα της Orchard Road, οι ουρές άρχισαν από τις 4 το πρωί, με εκατοντάδες πελάτες να περιμένουν είτε για παραλαβή των προπαραγγελιών τους είτε για αγορά με απευθείας επίσκεψη στο κατάστημα. Μέχρι τις 9 το πρωί, περίπου 300 άτομα είχαν σχηματίσει ουρά για να αγοράσουν τη συσκευή.

Singapore also losing it over iPhone 16! The crowd is insaneeeeee pic.twitter.com/EBX00JpRqJ

— AML (@alysha_lobo) September 20, 2024