Με Κούδα, Βιεϊρίνια, Τουρσουνίδη η Επιτροπή για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε η σύνθεση της επιτροπής, που συστάθηκε για την οργάνωση των εκδηλώσεων της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του “δικεφάλου του Βορρά”.

Τις επόμενες ημέρες, η επιτροπή θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα οργανωθούν.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο – πρόεδρος/ Project Manager

2. Γιώργο Κούδα – Επίτιμος πρόεδρος

3. Αντελίνο Βιειρίνια

4. Κυριάκο Αλεξανδρίδη

5. Γιώργο Τουρσουνίδη

6. Ιάκωβο Μιχαηλίδη

7. Νίκο Μαραντζίδη

8. Βαγγέλη Γαλατσόπουλο

9. Κλεάνθη Βαλαρούτσο

10. Ηλία Βιολίδη

11. Στέργιο Καλύβα

12. Χρήστο Παπανικολάου

13. Θωμαή Βαρδαλή

14. Χρήστο Καραμπέρη

15. Βασίλη Χατζηαποστόλου

