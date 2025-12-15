Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ

Ο Πέτρος Ψωμάς και οι συνεργάτες του συζήτησαν για το παρόν και το μέλλον της παράταξης

Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
15 Δεκ. 2025 13:24
Pelop News

Σε μία κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου MyWay διεξήχθη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής η ετήσια Ολομέλεια της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης «σπιράλ». Παρότι, βάση του νέου Καταστατικού, η θητεία της παρούσας Πολιτικής Γραμματείας παρατάθηκε μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2026, το αρμόδιο πολιτικό όργανο αποφάσισε να συγκαλέσει την συγκεκριμένη συνεδρίαση προκειμένου να θέσει στα μέλη τον απολογισμό των δράσεων της χρονιάς. Παράλληλα κατατέθηκαν ερωτήματα σε σχέση με το παρόν και το μέλλον της παράταξης, εν όψει των επόμενων δημοτικών εκλογών.

«Η θέση του σπιράλ στη σημερινή πολιτική δημοτική πραγματικότητα και οι προοπτικές για το 2028» ήταν η κύρια θεματική της τρίωρης διαδικασίας, κατά την οποία κατατέθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις. Η συμμετοχή μελών και στελεχών ήταν δυναμική, τόσο από πλευράς πλήθους συμμετεχόντων όσο και σε σχέση με τον παλμό της συζήτησης και το πάθος των τοποθετήσεων. Η Ολομέλεια λειτούργησε ως η ιδανική ευκαιρία να επικαιροποιηθεί το όραμα και το πρόγραμμα του σπιράλ για την Πάτρα, να επιβεβαιωθούν οι βασικές αρχές και αξίες που διέπουν την παράταξη και να συζητηθεί εκ νέου ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του εγχειρήματος και ο αυτοδιοικητικός προσανατολισμός του.

«Συζητάμε με όλους» είπε ο επικεφαλής Πέτρος Ψωμάς, στην αρχική του εισήγηση, συμπληρώνοντας: «συζητάμε με τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις της Πάτρας, με τα κόμματα -κοινοβουλευτικά και μη- με τους τοπικούς βουλευτές, με τους φορείς της πόλης, με τους δημότες έξω στην κοινωνία, ακόμα και με δημάρχους άλλων πόλεων που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί μας τις καλές πρακτικές τους». Και πρόσθεσε: «Το όραμά μας για μια άλλη Πάτρα παραμένει ζωντανό, περνάει όμως μέσα από την απαγκίστρωση της πόλης από τη σημερινή δημοτική ηγεσία. Προϋπόθεση για μια επόμενη μέρα προόδου, ανάπτυξης και εξωστρέφειας είναι η αλλαγή δημοτικής αρχής στο Δήμο Πατρέων».

Η συνεδρίαση κύλησε με έντονο ενθουσιασμό και δημιουργικούς προβληματισμούς που ικανοποίησαν τους συμμετέχοντες και έπεισαν για τον υψηλό βαθμό ωριμότητας του σπιράλ σήμερα, κατά τον έβδομο χρόνο παρουσίας του στα δημοτικά δρώμενα της Πάτρας.

Την Ολομέλεια άνοιξε ο Γραμματέας Ανδρέας Κοσμάτος, προήδρευσαν οι Δημήτρης Μπότσαρης, Ιωάννα Κυρίτση και Άντα Ρεμούντη, ενώ τοποθετήθηκαν περισσότερα από τριάντα μέλη όλων των Ομάδων Εργασίας.

