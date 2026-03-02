Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο

Η Εθνική μας νίκησε 79-65 το Μαυροβούνιο εκτός έδρας και βρίσκεται πλέον στο 3-1 και στην κορυφή του ομίλου της στην πορεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Το επόμενο ραντεβού με την Εθνική Ανδρών έχει κλειστεί για τον Ιούλιο: Στις 2 Ιουλίου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρουμανία και τρεις μέρες αργότερα εντός έδρας την Πορτογαλία για να κλείσει η πρώτη προκριματική φάση.

Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έπιασε νωρίς… δουλειά και βοήθησε την ελληνική ομάδα να φτάσει σε ένα πρώτο μικρό προβλάδισμα. Στο 4’ είχε ήδη σημειώσει 10 πόντους και δύο συνεχόμενα τρίποντα διαμόρφωσε το 8-15! Οι γηπεδούχοι με την μαχητικότητά τους και το δυνατό παιχνίδι τους πλησίασαν με το 13-17 (7’) του Κώστα Αντετοκούνμπο να γίνεται 16-17 (7’30’’). Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκης ήταν εκεί για να διαμορφώσουν το 18-22 με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο.

Το τρίποντο του Λαρεντζάκη έφερε και πάλι την διαφορά στο +7 (18-25, 11’10”), το ίδιο έπραξε και ο Καλαϊτζάκης λίγο αργότερα (21-28, 13′) και ακολούθησε ο Τολιόπουλος με δύο συνεχόμενα τρίποντα για το +14 και το 25-39 (16’10”). Η Ελλάδα είχε επιβάλλει τον δικό της ρυθμό, ήταν πιο αποτελεσματική σε άμυνα και ριμπάουντ και οι Μήτογλου – Μωραϊτης οδήγησαν στο 28-44 (18’10”). Το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου για να μειώσει στα μισά της αναμέτρησης με το εικοσάλεπτο να κλείνει 35-44.

Μωραϊτης και Χουγκάζ οδήγησαν στο +17 (35-52, 24′) με την επιστροφή στο παιχνίδι. Δύο τρίποντα από τους οι οικοδεσπότες και τα χέρια του Γιοβάνοβιτς οδήγησαν στο 43-53 (26’20”) και ο Ντρόμπνιακ μείωσε ακόμη περισσότερο την απόσταση (47-53, 27′) με τον κόσμο να “ξυπνά” στην εξέδρα. Το Μαυροβούνιο ευστόχησε από τη γραμμή ξανά και ξανά για το (51-55, 29′).

Ο Μήτρου Λονγκ έδωσε μια ανάσα στην ελληνική ομάδα (51-57, 29’20”), η οποία συνέχισε άστοχη από τα 6μ75 στο δεύτερο μισό του αγώνα. Ο Τολιόπουλος έδωσε μια πρώτη απάντηση για το 53-60 (31’30”) και στη συνέχεια βρήκε με την όγδοη ασίστ του τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάρφωσε για το 53-62 (32’30”), πριν ευστοχήσει για έβδομη φορά από τα 6μ75 (53-67, 34′).

Ο Λαρεντζάκης από μακρινή απόσταση έγραψε το 62-74 (37’30”) και ο Παπανικολάου τον μιμήθηκε για το 65-77 (38′) με τον αρχηγό να γράφει και το 65-79 με φόλοου κάρφωμα, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

*Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ με την φανέλα της Εθνικής Ανδρών. Είχε σταματήσει δύο φορές στους 26 πόντους στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 απέναντι σε Ολλανδία και Τσεχία. Άφησε το παιχνίδι με double double, αφού μέτρησε και 10 ασίστ.

Διαιτητές: Σάλινς (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Βελίκοβ (Βουλγαρία)

Δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2), Μωραϊτης 9 (3), Τολιόπουλος 27 (7/13τρ), Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4, Παπανικολάου 5 (1), Χουγκάζ 5, Αντετοκούνμπο Κ. 8 (2), Μήτογλου 5 (1), Μήτρου Λονγκ 4.

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο – Πορτογαλία 62-83

2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76

Ρουμανία – Μαυροβούνιο 75-80

3η αγωνιστική

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67

Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82

4η αγωνιστική

Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79

5η αγωνιστική

2/7 Ρουμανία – Ελλάδα

2/7 Πορτογαλία – Μαυροβούνιο

6η αγωνιστική

5/7 Ελλάδα – Πορτογαλία

5/7 Μαυροβούνιο – Ρουμανία

Η κατάταξη

1.Ελλάδα 3-1 7

2.Πορτογαλία 2-2 6

3.Μαυροβούνιο 2-2 6

4.Ρουμανία 1-3 5

