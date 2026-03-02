Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος

Συγκλονίζει ο Πατρινός τεχνικός: «Υπήρξε ένας μεγάλος αθλητής, με ήθος, αξιοπρέπεια και άψογο χαρακτήρα. Κέρδισε από την πρώτη στιγμή τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων — τόσο ως παίκτης όσο και αργότερα ως προπονητής

02 Μαρ. 2026 21:41
Στα 53 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, ο οποίος έγραψε ιστορία στην Ελλάδα αγωνιζόμενος ως διαγώνιος σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Άρη και Κηφισιά.

Ήταν σημαντική προσωπικότητα στο Καμερουνέζικο και Αφρικανικό βόλεϊ για αρκετές δεκαετίες, ενώ για μεγάλο διάστημα ήταν επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών της χώρας μου.

Τον Guy-Roger N’Ganga είχε βαφτίσει χριστιανό ο Πατρινός προπονητής και νυν τεχνικός διευθυντής του Ερμή, Γιώργος Χριστόπουλος, που τον αποχαιρέτησε με συγκλονιστικό post στo Facebook.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

«Η είδηση του θανάτου του Guy-Roger N’Ganga προκαλεί βαθιά θλίψη και συγκίνηση.

Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος αθλητής που έφερα από την Πορτογαλία στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε με πάθος και επαγγελματισμό, πριν συνεχίσει την πορεία του στον Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.. Για μένα ήταν κάτι πολύ περισσότερο.

Είχα την τιμή να είμαι νονός του, μαζί με τον Κώστα Παισιάδη, στη βάπτισή του, όπου έγινε Χριστιανός Ορθόδοξος και του δώσαμε το όνομα Γιάννης.

Η σχέση μας δεν περιορίστηκε ποτέ στο αγωνιστικό κομμάτι· διατηρήσαμε μια ζεστή, ανθρώπινη επαφή όλα αυτά τα χρόνια.

Υπήρξε ένας μεγάλος αθλητής, με ήθος, αξιοπρέπεια και άψογο χαρακτήρα. Κέρδισε από την πρώτη στιγμή τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων — τόσο ως παίκτης όσο και αργότερα ως προπονητής. Παράλληλα, δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά τον προβληματισμό του για ρατσιστικές συμπεριφορές και συνθήματα στα γήπεδα, υπερασπιζόμενος τις αξίες του αθλητισμού και του σεβασμού.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για το χαμόγελο, τη δύναμη της ψυχής του και την καθαρότητα του χαρακτήρα του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

