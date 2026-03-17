Με μυθικό τον Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε!

Μυθικός ο Εβάν Φουρνιέ σκόραρε 36 πόντους και οδήγησε τον Ολυμπιακό στην νίκη επί της Φενέρμπαχτσε (104-87). Οι Πειραιώτες πήραν και τη διαφορά και πλησίασαν τους Τούρκους στην κορυφή της κατάταξης της EuroLeague.

Το αποτέλεσμα στο Μόντε Κάρλο πλήγωσε τον Ολυμπιακό, όμως το ματς με την Φενέρμπαχτσε ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζονταν οι Πειραιώτες για να ανακάμψουν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε τους Τούρκους (104-87) το βράδυ της Τρίτης (17/3) στο ΣΕΦ, στον εξ’ αναβολής αγώνα για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Σάσα Βεζένκοβ να σκοράρει κατά ριπάς στην πρώτη περίοδο και τον Εβάν Φουρνιέ να διαλύει τους Τούρκους στο υπόλοιπο της αναμέτρησης (ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους).

Στο 21-11 ανέβηκε ο Ολυμπιακός (13-3 εντός και 8-8 εκτός έδρας), που πήρε και τη διαφορά και κοιτάζει ακόμη και την κορυφή! Προφανώς το πλασάρισμα στην τετράδα είναι το σημαντικό, για να έχει το πιθανό Game 5 των playoffs στο γήπεδό του.

Στο 22-9 έπεσαν οι Τούρκοι (13-3 εντός και 9-6 εκτός έδρας), με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ να κάνει πράγματα και θαύματα, με τους Μπάλντουιν – Μπιμπέροβιτς να έχουν καλά διαστήματα, αλλά με τις πέντε απουσίες (Ντέβον Χολ, Νάντο ντε Κόλο, Μίκαελ Γιάντουνεν, Κρις Σίλβα, Νικολό Μέλι) να παίζουν ρόλο στη διαχείριση του αγώνα.

Ο MVP

Μυθική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ. Μυθική, με όλη τη σημασία της λέξης. Ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε κατά ριπάς, για να συντρίψει το ρεκόρ καριέρας του (36 πόντοι) με ένα πραγματικά απολαυστικό show. Ο Γάλλος είναι άνθρωπος της πρόκλησης και όσα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής στη Γλυφάδα τν έσπρωξαν στο ξέσπασμα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε απαντήσεις στην αποφασιστικότητα της Φενέρμπαχτσε και με οκτώ του Βεζένκοβ έγραψε το 11-9 στο 4′. Εκεί ήρθε η αντεπίθεση των Τούρκων που έγραψαν το 13-20 στο έκτο λεπτό, με τον Κόλσον να βάζει το έκτο τρίποντο της ομάδας του για το 23-29 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με τον Χολ να κόβει τους πάντες και τα πάντα στις αρχές της δεύτερης και με τον Φουρνιέ να σκοράρει, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά (30-29 στο 13′), έβαλε τον κόσμο του στο παιχνίδι και βρήκε τρόπο να περιορίσει τον Χόρτον-Τάκερ που έπαιρνε τους πάντες παραμάζωμα. Ο Φουρνιέ έφτασε τους 15 για το 40-34 στο 15′, οι ερυθρόλευκοι είχαν ευκαιρίες για να ξεφύγουν, όμως η Φενέρμπαχτσε τιμώρησε αμυντικά τους λάθη και έκλεισε τη διαφορά στους δύο (48-46) στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Ένα γρήγορο 12-0 στις αρχές του δεύτερου έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 14 (60-46 στο 23′), με αποτέλεσμα ο Γιασικεβίτσιους να εκνευριστεί, να ψάξει βαθιά στον πάγκο του και να δει την ομάδα του να επιβιώνει για ακόμα μία φορά. Ο Μιλουτίνοβ κάρφωσε, ο Πίτερς έβαλε τρίποντο για το 74-65 και στο τέλος της τρίτης περιόδου οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο (74-67) χωρίς να έχει παίξει κάποιος περισσότερα από 19 λεπτά, χωρίς να έχει κάποιος περισσότερα από δύο φάουλ.

Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε εκπληκτικά πράγματα στις αρχές της τέταρτης, έφτασε τους 27 για το 78-75 στο 32′, όμως εκεί ο Φουρνιέ έβαλε τρίποντο για το +6 και αμέσως μετά σκόραρε για το +8 με εκπληκτικό λέι-απ. Ακολούθησε δικό του circus-shot, γκολ-φάουλ για το 88-77 στο 35′ και ένα απίθανο show που ολοκληρώθηκε με ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Λάτισεβς, Τεπενιέ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ 24 (10/11 δίποντα, 4/4 βολές), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 10 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ασίστ), Πίτερς 9 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Μιλουτίνοβ 6 (1/1 δίποντο, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Χολ 4 (2 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 36 (9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ασίστ σε 23:25)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν 3 (1), Μπάλντουιν 16 (5/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8 ασίστ, 4 λάθη), Χόρτον-Τάκερ 30 (8/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Μπόστον 6 (3/6 δίποντα), Μπιμπέροβιτς 15 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπιτίμ, Ζάγκαρς 2, Κόλσον 13 (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Μπιρτς 2

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 30/37 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 20/22 βολές, 25 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 7 επιθετικά), 24 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 14 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 19/33 δίποντα, 14/28 τρίποντα, 7/7 βολές, 25 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 8 επιθετικά), 18 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη, 20 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 32η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μπασκόνια (19/3 στις 21:15), ενώ η Φενέρμπαχτσε θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη (20/3 στις 19:45).

