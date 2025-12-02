Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος προκρίθηκε στο τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25αρας

Ο πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια θα επιδιώξει ένα καλύτερο πλασάρισμα σε σχέση με την έβδομη θέση που είχε καταλάβει πριν δύο χρόνια, στο Οτοπένι

02 Δεκ. 2025 22:17
Pelop News

Ο Απόστολος Σίσκος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό των 200μ. ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα.

Κατά την 1η ημέρα των αγώνων στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο 20χρονος ‘Ελληνας κολυμβητής βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23, που είχε πετύχει το πρωί (1:51.25) και με επίδοση 1:50.99 τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη σειρά και πέρασε ως έκτος στο σύνολο.

Πλέον, στον αυριανό (3/12, 20:17) τελικό, ο πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια θα επιδιώξει ένα καλύτερο πλασάρισμα σε σχέση με την έβδομη θέση που είχε καταλάβει πριν δύο χρόνια, στο Οτοπένι, ενώ φαίνεται σε θέση να κυνηγήσει και το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, που ανήκει στον Απόστολο Χρήστου με 1:50.75.

Ταχύτερος των ημιτελικών ήταν ο Ιρλανδός Τζον Σορτ με 1:48.84, ενώ ακόμη τρεις αθλητές “κατέβηκαν” το 1΄50΄΄: ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ (1:49.11), ο Βρετανός Λιουκ Γκρίνμπανκ (1:49.37) και ο Τσέχος Γιαν Τσέικα (1:49.77).

