Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι νέος αθλητικός διευθυντής

Ο γνωστός μας από τη θητεία του ως παίκτης στην Ελλάδα, Ζάρκο Πάσπαλι είναι από σήμερα (02.12.2025) ο νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν, παίρνοντας τη θέση του Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος αποχώρησε από το πόστο μετά από τέσσερα και μισό χρόνια.

Ο 59χρονος πρόσφατα έγινε και μέλος της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου αντί του Γκόραν Γκρμπόβιτς, κάτι που έδειχνε πως ήταν έτοιμος να εμπλακεί πιο ενεργά στη λειτουργία της Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο. Ήταν σαφές ότι χρειαζόταν ένα ισχυρό όνομα, ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή την ομάδα.

Μετά το τέλος της μεγάλης μπασκετικής το καριέρας, ο Ζάρκο Πάσπαλι εργάστηκε για δύο καλοκαίρια ως team manager της εθνικής Σερβίας και Μαυροβουνίου υπό τον Ομπράντοβιτς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι το 2005, ενώ αργότερα υπηρέτησε ως δεξί χέρι του Βλάντε Ντίβατς στην Ολυμπιακή Επιτροπή, ως αντιπρόεδρος από το 2009 έως το 2017.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι ο Μίρκο Οτσόκολιτς θα είναι εκείνος που θα έχει τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή, ενώ η αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Ομπράντοβιτς συνεχίζεται, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να είναι αυτή την στιγμή ο επικρατέστερος για να αναλάβει τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, προκειμένου να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για τη λειτουργία της ομάδας μετά την αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή Ομπράντοβιτς και την αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς. Με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, επισημάνθηκαν οι νέες συνθήκες και η κατεύθυνση που υιοθετήθηκε στο έργο του συλλόγου.

Με πρόταση του Προέδρου Όστογια ??Μιγιαΐλοβιτς, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα τον Ζάρκο Πάσπαλι ως νέο αθλητικό διευθυντή της Παρτιζάν. Με αυτόν τον τρόπο, ο θρυλικός άσος του μπάσκετ και αθλητικός παράγοντας επέστρεψε στην Παρτιζάν, για να ηγηθεί του αθλητικού τομέα σε δύσκολες στιγμές και να θέσει τις πλούσιες γνώσεις και την εμπειρία του στην υπηρεσία της επίλυσης όλων των ανοιχτών ζητημάτων. Ο Ζάρκο Πάσπαλι απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιλογή των συνεργατών του, στην εξεύρεση λύσης στη θέση του προπονητή και στη δημιουργία των συνθηκών για να σημειώσει ο σύλλογος μια σημαντική ανατροπή στα αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα πορεία της σεζόν.

Μέχρι την εκλογή νέου επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου, την ομάδα θα ηγηθεί από τον πάγκο ο προπονητής Μίρκο Οτσόκολιτς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν απευθύνει έκκληση σε όλους τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε όλους όσους επηρεάζουν τη δημιουργία ατμόσφαιρας στο κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων, να μην δημοσιεύουν ανεπιβεβαίωτες ή ψευδείς πληροφορίες και να έχουν κατά νου ότι η Παρτίζαν έχει αγώνα με την Μπάγερν την Πέμπτη και ότι το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα έρχεται σύντομα. Όλοι όσοι αγαπούν την Παρτίζαν καλούνται να μην υποκινούν κανενός είδους μισαλλοδοξία και να μην ενθαρρύνουν βίαιη κλιμάκωση ή άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στον σύλλογο».

