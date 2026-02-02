Με πρωτοβουλία Μητσοτάκη: Ξεκινά η διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης, οι βασικές αλλαγές

Η κυβέρνηση δρομολογεί επισήμως την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, με την παρούσα Βουλή να λειτουργεί ως προτείνουσα και την επόμενη να κληθεί να ολοκληρώσει το έργο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απόφαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας την ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Αμέσως μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα παρουσιάσει κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις βασικές κατευθύνσεις και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί η διαδικασία να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα, τοποθετώντας την αναθεώρηση του Συντάματος στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας.

Βασικές προτάσεις

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές προθέσεις, η ΝΔ θα προτείνει την αναθεώρηση περισσότερων από 60 άρθρων του Συντάγματος (σε σύνολο 120). Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα βασικά άρθρα που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός:

Άρθρο 86 (ευθύνη υπουργών): Στόχος δεν είναι η κατάργηση της διάταξης, αλλά η τροποποίησή της, ώστε να καταστούν πιο ευέλικτες οι προβλέψεις για το ακαταδίωκτο και την ποινική ευθύνη υπουργών για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

(ευθύνη υπουργών): Στόχος δεν είναι η κατάργηση της διάταξης, αλλά η τροποποίησή της, ώστε να καταστούν πιο ευέλικτες οι προβλέψεις για το ακαταδίωκτο και την ποινική ευθύνη υπουργών για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 16 : Άρση της απαγόρευσης ίδρυσης μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, επιτρέποντας την λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ.

: Άρση της απαγόρευσης ίδρυσης μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, επιτρέποντας την λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ. Άρθρο 24 : Ενίσχυση και επικαιροποίηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

: Ενίσχυση και επικαιροποίηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 103: Τροποποίηση του καθεστώτος μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με εισαγωγή διαφανών και αντικειμενικών διαδικασιών αξιολόγησης. Όπως έχει διευκρινίσει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η πρόταση δεν οδηγεί σε αυθαίρετες απολύσεις, αλλά συνδέει τη μονιμότητα με αξιοκρατικές διαδικασίες, σε συνέχεια του συστήματος του ΑΣΕΠ.

Στο πακέτο προτάσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Τροποποίηση του άρθρου 90 (τρόπος επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης)

(τρόπος επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης) Αλλαγή του άρθρου 30 (εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με εξαετή θητεία αντί πενταετούς και μόνο μία θητεία)

(εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με εξαετή θητεία αντί πενταετούς και μόνο μία θητεία) Αναμόρφωση του άρθρου 53 (διάρκεια βουλευτικής περιόδου)

(διάρκεια βουλευτικής περιόδου) Τροποποιήσεις στο άρθρο 72 (αρμοδιότητες Ολομέλειας της Βουλής)

Επιπλέον, εξετάζεται η συνταγματική κατοχύρωση ρυθμίσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς και η θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι ακόμη η εισαγωγή διατάξεων για δημοσιονομική ισορροπία και βιωσιμότητα, αλλά και η υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη.

Το στοίχημα της συναίνεσης

Για την επιτυχή αναθεώρηση άρθρων από την επόμενη Βουλή απαιτείται ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν κρίσιμη τη συναίνεση, με ιδιαίτερη έμφαση στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ορισμένες προτάσεις (όπως τα άρθρα 16 και 103) έχουν βρει κατά καιρούς θετική ανταπόκριση από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην ομάδα που συντονίζει την προσπάθεια συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου Στέλιος Κουτνατζής, ο πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης (εισηγητής της ΝΔ στην Προαναθεωρητική Επιτροπή), ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει την αναθεώρηση «κορωνίδα» των μεταρρυθμίσεών της και επιδιώκει να την εξελίξει σε μια ευρεία θεσμική και εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία.

