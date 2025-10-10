Με σύριγγα στο χέρι λήστεψε ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο 35χρονος δράστης

Ένα πρωτοφανές περιστατικό ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 57χρονο οδηγό ταξί και δράστη έναν 35χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Ο δράστης, παριστάνοντας τον πελάτη, επιβιβάστηκε στο ταξί του οδηγού από τον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, έβγαλε από την τσέπη του μια σύριγγα και, απειλώντας τον οδηγό, του απέσπασε 20 ευρώ σε μετρητά.

Αμέσως μετά τη ληστεία, ο 35χρονος τράπηκε σε φυγή, ωστόσο οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγη ώρα αργότερα. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο 35χρονος κατηγορείται πλέον για ληστεία σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

