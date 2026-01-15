Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας

Για μια ακόμη χρονιά, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΥΑ θα συμμετέχει στην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της πόλης μας, φέτος την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό τόνο στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας, αλλά και στο μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας!

Τα «σταγονομπερδέματα» είναι… έτοιμα και αναμένεται να εντυπωσιάσουν! Ήδη οι στολές κερδίζουν τα βλέμματα και όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο γκρουπ των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ μπορούν να εγγραφούν ως την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Για τις συμμετοχές και τις δοκιμές των στολών που είναι ήδη έτοιμες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 6932-818717 Αθανασία Μάμου και 6947-830232 Φώτης Χαρμαντάς.

