Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας

Με το δικό τους ξεχωριστό καρναβαλικό στίγμα επιστρέφουν και φέτος οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ στη μεγάλη παρέλαση της Πάτρας, με τις συμμετοχές να είναι ήδη ανοιχτές.

Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας
15 Ιαν. 2026 11:42
Pelop News

Για μια ακόμη χρονιά, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΥΑ θα συμμετέχει στην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της πόλης μας, φέτος την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό τόνο στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας, αλλά και στο μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας!

Τα «σταγονομπερδέματα» είναι… έτοιμα και αναμένεται να εντυπωσιάσουν! Ήδη οι στολές κερδίζουν τα βλέμματα και όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο γκρουπ των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ μπορούν να εγγραφούν ως την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας

Για τις συμμετοχές και τις δοκιμές των στολών που είναι ήδη έτοιμες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 6932-818717 Αθανασία Μάμου και 6947-830232 Φώτης Χαρμαντάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ