Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη: Πού θα «χτυπήσουν» οι πιο έντονες καταιγίδες

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα, με νέο κύκλο βροχών, τοπικών καταιγίδων και ενισχυμένων ανέμων να διαρκεί τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο. Οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Γιάννης Καλλιάνος συγκλίνουν ότι η εβδομάδα θα κυλήσει με επαναλαμβανόμενα επεισόδια αστάθειας.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες είναι:

Ήπειρος

Βόρειο Ιόνιο

Δυτική Πελοπόννησος

Δωδεκάνησα

Νότια Κρήτη (κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο)

Σε αυτές τις περιοχές, λόγω του μεγάλου κορεσμού του εδάφους και της παρατεταμένης υγρασίας, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για:

Κατολισθήσεις

Υπερχειλίσεις ρεμάτων

Τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα

Καθιζήσεις εδαφών

Τι θα γίνει την Τσικνοπέμπτη

Στην Αττική τα φαινόμενα θα είναι γενικά ηπιότερα σε σχέση με τη δυτική και νότια Ελλάδα. Αναμένονται:

Λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα

κατά διαστήματα Αυξημένη πιθανότητα βροχής το βράδυ της Τσικνοπέμπτης (12 Φεβρουαρίου)

(12 Φεβρουαρίου) Νέα έξαρση φαινομένων το μεσημέρι του Σαββάτου (14 Φεβρουαρίου)

Ο Γιάννης Καλλιάνος προσθέτει ότι βροχές θα σημειωθούν και νωρίτερα:

Τρίτη (10/2) το μεσημέρι

Τετάρτη (11/2) το μεσημέρι και το βράδυ

Πέμπτη (12/2) το απόγευμα

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά την Πέμπτη και την Παρασκευή, ιδιαίτερα στα πελάγη, όπου θα πνέουν από 6 έως 7 μποφόρ, με πρόσκαιρες εντάσεις στα 8 μποφόρ.

Μετά τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή, με:

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Ενισχυμένους βοριάδες

Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα

Τοπικές χιονοπτώσεις σε πολύ ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας αναμένονται ήδη από σήμερα έως την Τετάρτη το πρωί, ενώ χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα θα επηρεάσουν τη Θράκη έως την Τρίτη το πρωί.

Η αιτία της παρατεταμένης αστάθειας είναι η συνεχής διέλευση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά προς τα ανατολικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη – ένα σύνηθες μοτίβο για την εποχή.

