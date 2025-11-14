Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων – «Φωτιές» στη Βουλή για την ευλογιά

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων, που πλήττονται από τις καταστροφικές επιπτώσεις της νόσου. Αν και η αντιπολίτευση καταψήφισε επί της αρχής, αρκετά κόμματα διαφοροποιήθηκαν σε επιμέρους διατάξεις.

Κλείνοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει άμεση ανακούφιση στους κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας πως η διαδικασία αντιμετώπισης της νόσου είναι «δυναμική και εξελισσόμενη»:

«Δεν τελειώσαμε με τη δέσμη των μέτρων. Θα υπάρξουν επιπλέον πρωτοβουλίες και νομοθετικές παρεμβάσεις. Οι διατάξεις που ψηφίζονται σήμερα αφορούν αποκλειστικά τη στήριξη των κτηνοτρόφων αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι η ενίσχυση των πληγέντων θα φτάσει τα 250 ευρώ ανά ζώο, ποσό υπερδιπλάσιο των αποζημιώσεων που δίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ προανήγγειλε πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της ευλογιάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμόρφωσης του συστήματος πληρωμών επιδοτήσεων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των πόρων.

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, καταγράφηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις: Η Πλεύση Ελευθερίας, μέσω της Τζώρτζιας Κεφαλά, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για καθυστέρηση και «πρόχειρη αντιμετώπιση» της κρίσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του Βασίλη Κόκκαλη, έκανε λόγο για «τραγικές ελλείψεις» και καθυστέρηση μέτρων, ζητώντας απολογισμό για το αν πράγματι η ΕΕ απαγορεύει τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων.

Η Νέα Αριστερά, μέσω του Νάσου Ηλιόπουλου, προειδοποίησε για μείωση των πόρων της ΚΑΠ λόγω ευρωπαϊκών αναπροσανατολισμών και ζήτησε ενίσχυση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Το ΚΚΕ κατήγγειλε «εγκληματικές παραλείψεις» και «ομηρία των κτηνοτρόφων», τονίζοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζεται «δέσμευσε χειροπόδαρα τους αγρότες».

Η Ελληνική Λύση επανέλαβε την αντίθεσή της στην εξαίρεση από τις αποζημιώσεις όσων κτηνοτρόφων προχώρησαν σε εμβολιασμό, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «τιμωρητική».

Το ΠΑΣΟΚ, διά του Μανώλη Χνάρη, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει πέντε υπουργούς και επτά προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επισήμανε ότι πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί σε οικονομική και ψυχολογική εξουθένωση.

«Ακόμη και με τον διάολο θα συνεργαστείτε…»

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της εισηγήτριας της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Παπακώστα Παλιούρα, που κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι συνεργάζεται “με τον διάολο” για να υπονομεύσει κάθε κυβερνητικό μέτρο, ακόμη και όσα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

«Η ευλογιά δοκιμάζει τον κτηνοτροφικό κόσμο και επηρεάζει τη διατροφική αλυσίδα. Αυτή η ΠΝΠ φέρνει ένα συνεκτικό σχέδιο που ενισχύει τον πρωτογενή τομέα. Η αντιπολίτευση όμως προτιμά να καλύπτει την παρανομία αντί να στηρίξει τη νομιμότητα», σημείωσε.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με έγκριση επί της αρχής, ενώ η συζήτηση για τις επιμέρους διατάξεις θα συνεχιστεί με στόχο την πλήρη κύρωση του νομοσχεδίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



